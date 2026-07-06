喊話中央 蔣萬安：食安沒蓋牌空間

聯合報／ 記者林麗玉沈能元林銘翰陳柄亦劉懿萱／連線報導

中聯油脂爆發毒沙拉油事件風波擴大，北市長蔣萬安昨對中央喊話，除要求立刻公布名單、成立專區，也要全面清查上游，在最短時間內釐清案情，並重建源頭管理機制。蔣強調，食安沒有蓋牌空間。

對於蔣萬安質疑，衛福部長石崇良表示，守護食安不分中央與地方，以往爆發食安事件，中央地方均積極配合，這次也不例外，台中衛生局積極介入，食藥署支援。食藥署專家會議也決議擴大預防性下架，中央、地方正一起努力。

就在蔣公開喊話後，食藥署傍晚終於公布二五七家受影響業者名單。然而，北市衛生局不但比中央更早一步公布十四家下游業者名單，也比食藥署公布在北市的十二家名單資訊更完整。對於中央、北市公布的家數有出入，北市議員詹為元質疑，此次食安事件北市府一開始就啟動調查，反觀中央疑因民怨壓力才急就章公布，因此出現落差。

蔣萬安昨在臉書發文表示，這是一場新的、全國性重大食安風暴，想起當年令人聞之色變的「地溝油事件」。他直言，食藥署日前記者會指油品流向二百多家廠商，業者也是受影響的一方，但人民何辜？中央究竟把消費者權益放在哪？這不但會增加回收油難度，將讓消費者產生恐慌心理，全面衝擊食品業與餐飲業，人民及消費者需要知道的是問題油流向何處？

蔣向食藥署及中央拋出四點呼籲，包括食藥署應盡速成立專區，公布使用問題沙拉油的業者名單，中央政府也應協助受害業者向中聯油脂求償。

其次是上游全面清查，蔣建議，食藥署全面檢驗國內所有上游油脂生產商的油品安全，恢復民眾對食安信心。第三點是在最短時間內釐清案情，查明油汙染源頭是原料出狀況，或製程與設備遭汙染。

第四點是重建源頭管理機制。蔣指出說，上游供應鏈若依賴業者自主檢驗，如何讓人民安心？中央應建立更完整第三方驗證、追溯及預警機制，從源頭解決食安的風險與問題。

民眾黨主席黃國昌昨砲轟民進黨，他說，對比民進黨二○一四年要求當時政府公布越南假油事件，今天的民進黨卻如此荒腔走板，「有什麼難言之隱？」

衛福部食藥署緊急擴大下架兩類產品，朝野立委仍然有所質疑。在野黨立委認為，中央政府全面失守、食安監管形同虛設；執政黨立委也坦言，此事凸顯現行油品管理制度仍有改善空間。

致癌沙拉油 蔣萬安 食安 石崇良 食藥署

延伸閱讀

毒油案延燒！蔣萬安喊話食安無蓋牌空間 知情人士曝北市府「跑得比中央快」

2014越南假油案民進黨要求3天公布去向 黃國昌轟：今有難言之隱？

故宮、晶華餐廳皆進貨…北市公布致癌油共14家下游業者、42校疑用過

頂新案翻版？問題油早吃下肚 藍營批食安五環破功、憂未爆彈

相關新聞

補強食安 食品技師公會籲設檢驗資料庫

中聯油脂大豆沙拉油驗出致癌物超標，食藥署初步研判，可能與巴西進口黃豆有關，研議要求進口黃豆需逐船檢驗，並訂定黃豆含水率百分之十二點五等管理標準。但食品技師公會建議，政府應透過完整根本原因分析，釐清問題究竟發生在原料、製程、設備或檢驗管理哪個環節，避免流於「獵巫式究責」，真正補強食安制度。

毒油風暴 雙北台中131校營養午餐中槍

中聯油脂「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標，校園營養午餐也受波及，引發家長憂心。雙北和台中市昨天公布使用到問題油品的學校名單，包括北市四十二所，新北市則從日前卅二所擴大為五十所學校。台中市全面清查校園用油情況，包括台中一中等卅九所學校及一間教育機構受影響，並同步啟動專案稽查。

致癌油名店中鏢 食藥署明公布首波產品名單

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標，衛福部食藥署昨公布二五七家問題油品受害業者名單，包括食品大廠味王（雲林）、桂冠（新北）、聯華食品（基隆、中壢、彰化）等，還有晶華酒店（台北）、貴族世家（新北）、好樂迪（彰化）等均名列其中。

喊話中央 蔣萬安：食安沒蓋牌空間

中聯油脂爆發毒沙拉油事件風波擴大，北市長蔣萬安昨對中央喊話，除要求立刻公布名單、成立專區，也要全面清查上游，在最短時間內釐清案情，並重建源頭管理機制。蔣強調，食安沒有蓋牌空間。

中聯延遲通報？中市府：若有重懲

中聯油脂日前通報大豆沙拉油苯駢芘自主檢驗超標，台中市政府衛生局昨第二度前往稽查。衛生局長曾梓展說，稽查初步判定與中央專家學者會議看法一致，不排除問題可能出在巴西黃豆原料；外界質疑中聯延遲通報，衛生局表示查證中，若確有延遲通報情事，將依法重懲。

政策轉彎 石崇良：第2層油品免下架確實怪

製油大廠中聯油脂爆發食安問題，食藥署第一時間僅下架第一層油品，且未公布品項名單，遭致批評後，才宣布第二層產品、半成品均需下架。衛福部長石崇良表示，第二層油品不用下架，這確實有點怪怪的，專家會議認為應該下架，並公布相關名單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。