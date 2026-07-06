喊話中央 蔣萬安：食安沒蓋牌空間

中聯油脂爆發毒沙拉油事件風波擴大，北市長蔣萬安昨對中央喊話，除要求立刻公布名單、成立專區，也要全面清查上游，在最短時間內釐清案情，並重建源頭管理機制。蔣強調，食安沒有蓋牌空間。

對於蔣萬安質疑，衛福部長石崇良表示，守護食安不分中央與地方，以往爆發食安事件，中央地方均積極配合，這次也不例外，台中衛生局積極介入，食藥署支援。食藥署專家會議也決議擴大預防性下架，中央、地方正一起努力。

就在蔣公開喊話後，食藥署傍晚終於公布二五七家受影響業者名單。然而，北市衛生局不但比中央更早一步公布十四家下游業者名單，也比食藥署公布在北市的十二家名單資訊更完整。對於中央、北市公布的家數有出入，北市議員詹為元質疑，此次食安事件北市府一開始就啟動調查，反觀中央疑因民怨壓力才急就章公布，因此出現落差。

蔣萬安昨在臉書發文表示，這是一場新的、全國性重大食安風暴，想起當年令人聞之色變的「地溝油事件」。他直言，食藥署日前記者會指油品流向二百多家廠商，業者也是受影響的一方，但人民何辜？中央究竟把消費者權益放在哪？這不但會增加回收油難度，將讓消費者產生恐慌心理，全面衝擊食品業與餐飲業，人民及消費者需要知道的是問題油流向何處？

蔣向食藥署及中央拋出四點呼籲，包括食藥署應盡速成立專區，公布使用問題沙拉油的業者名單，中央政府也應協助受害業者向中聯油脂求償。

其次是上游全面清查，蔣建議，食藥署全面檢驗國內所有上游油脂生產商的油品安全，恢復民眾對食安信心。第三點是在最短時間內釐清案情，查明油汙染源頭是原料出狀況，或製程與設備遭汙染。

第四點是重建源頭管理機制。蔣指出說，上游供應鏈若依賴業者自主檢驗，如何讓人民安心？中央應建立更完整第三方驗證、追溯及預警機制，從源頭解決食安的風險與問題。

民眾黨主席黃國昌昨砲轟民進黨，他說，對比民進黨二○一四年要求當時政府公布越南假油事件，今天的民進黨卻如此荒腔走板，「有什麼難言之隱？」

衛福部食藥署緊急擴大下架兩類產品，朝野立委仍然有所質疑。在野黨立委認為，中央政府全面失守、食安監管形同虛設；執政黨立委也坦言，此事凸顯現行油品管理制度仍有改善空間。