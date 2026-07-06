致癌油名店中鏢 食藥署明公布首波產品名單

中聯油品大豆沙拉油致癌物超標，衛福部食藥署昨公布二五七家問題油品受害業者名單，包括食品大廠味王（雲林）、桂冠（新北）、聯華食品（基隆、中壢、彰化）等，還有晶華酒店（台北）、貴族世家（新北）、好樂迪（彰化）等均名列其中。

衛福部食藥署長姜至剛表示，七日傍晚公布第一波產品名單，收到多少資料，就會公布多少。屆時這二五七家第二層下游業者如未公布相關訊息，將依食安法，處以三萬元至三百萬元罰鍰。

食藥署於七月四日仍不願公布與第二層油品有關的二五七家業者名單，僅說這些業者須在七月六日午夜前自主公告訊息。直到昨天下午近三時才主動通知記者，將在四時公布所有業者資料，外界認為，這應與台北市長蔣萬安昨早與臉書貼文，抨擊衛福部「蓋牌」一文有關。

對於外界質疑食藥署「動作慢半拍」，姜至剛強調，食藥署基於「精準食安管理」，而主動揭露，再者專家考量這次事件特殊性，進一步擴大預防性下架範圍，在過程中協助業者揭露，保障其產品，並保障民眾的健康。

姜至剛指出，食藥署七月一日要求中聯油品停止作業，同步要求第一層產品於七月三日中午十二時前全面下架。至於第二層下游食品業者，共二五七家，凡使用受影響油品製成的原型油品，如調和油，或加工產品中使用受影響大豆沙拉油含量百分之二十以上加工製品，業者均需於七月六日午夜零時前完成預防性下架。

至於不屬於第二層預防性下架條件的產品，如有使用受影響大豆沙拉油製成、含量百分之廿以下的產品，業者必須必須在七月六日午夜零時前主動揭露資訊，提供消費者辨識資料。

姜至剛說，七月四日前向二五七家第二層下游業者二度發文，第一次要求停止使用相關產品，第二次則要求預防性下架，業者均知道自主揭露義務，並回報產品名單。各地方衛生局在掌握轄內業者通報、預防性下架產品及資訊揭露情形後，需在七日中午十二時前完成相關產品彙整及回報，食藥署將於七日傍晚公布第一波產品名單。至於未來處理類似食安事件時，是否比照辦理，要求預防性下架、業者主動揭露規範，對此，姜至剛說，「這次是特例、例外」。

是否鼓勵小吃店、餐廳及夜市等使用問題油的業者自主揭露？姜至剛表示，餐飲業者如願意揭露資訊，樂見其成，但中央重點在於產品管理，若餐飲業者等使用產品屬於下架範圍，則應立即停用，產品未列入預防性下架範圍，當然可繼續使用。