毒油風暴 雙北台中131校營養午餐中槍

中聯油脂「大豆沙拉油」致癌物苯駢芘超標，校園營養午餐也受波及，引發家長憂心。雙北和台中市昨天公布使用到問題油品的學校名單，包括北市四十二所，新北市則從日前卅二所擴大為五十所學校。台中市全面清查校園用油情況，包括台中一中等卅九所學校及一間教育機構受影響，並同步啟動專案稽查。

教育部通令地方查核

受害業者部分，衛福部食藥署昨傍晚終於公布二五七家問題油品受害業者名單。

教育部表示，已通知地方政府查核疑似受影響學校，並要求立即督導學校、幼兒園及團膳業者，盤點清查廚房與庫房內相關油料產品品項，倘使用到問題油，應立即下架停用。

北市昨公布使用到問題油品的學校，已啟動應變機制，教育局通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，受影響共有四十二校，包含三家幼兒園、八所國小、廿四所國中、七所高中職。教育局表示，已要求學校主動向家長妥善說明受影響情形及預防性停用措施，以化解學生家長疑慮。

新北市經過清查，有五十間高中職以下學校團膳用到問題油品。

教育局表示，食藥署公布疑義油品後，第一時間即依公告產品品項及批號，全面清查新北全市學校自立廚房及團膳業者的使用情形，經查共有五十所學校曾使用問題批號油品，相關油品均已完成封存及下架。

儘管學校現已放暑假，未供應營養午餐，新北市仍全面清查所轄團膳業者及學校、幼兒園自立廚房，日前查出有三所自立廚房學校及二家團膳業者供應卅二所高中小學校，昨再新增一家團膳業者，擴大為五十所學校曾使用問題批號油品，相關油品均已完成封存及下架。

台中受影響共卅九所學校，分別為八所高中、七所國中、廿四所國小，及一家實驗教育機構。衛道中學、東大附中、台中一中、台中高工、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中、啟明學校等，以及今日蒙特梭利實驗教育機構都在列。

台中市教育局宣布，即日起台中市所有高中以下學校及公私立幼兒園，全面暫停使用福懋、福壽、泰山等與中聯相關油品，待確認產品安全無虞後，再評估是否恢復使用，即日起啟動校園午餐用油專案稽查，要求業者與學校落實自主管理，把關校園食品安全。

台中市餐盒食品業同業公會昨表示，現正值暑假，公會會員承製學校營養午餐數量較少，部分會員已主動更換油品廠牌，非中聯相關油脂的廠牌油品有的已漲價，業者盼政府關心和協助後續油品採購來源和價格問題。

飼料廠中鏢 使用量低

除了食品，飼料廠也中鏢，農業部表示，油脂在飼料的使用相當低，一般僅約百分之三以下，動物對有毒物質有代謝能力，畜禽產品殘留量相對較少，影響較低。