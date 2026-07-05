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問題油品流入學校團膳！教育部發聲令清查、預防性下架

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部要求各地方政府督導學校、幼兒園及團膳業者，盤點並預防性下架不符標準的油品及其產品。聯合報系資料照
教育部要求各地方政府督導學校、幼兒園及團膳業者，盤點並預防性下架不符標準的油品及其產品。聯合報系資料照

中聯油脂股份有限公司供應部分大豆沙拉油檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，流向多家下游業者，學校團膳也受波及。教育部今（5）日發聲明表示，已通知地方政府查核疑似受影響學校，並要求督導學校、幼兒園及團膳業者立即盤點並預防性下架不符標準的油品及其產品。

教育部表示，因應衛生福利部食品藥物管理署公布的15個受影響品項，於第一時間已透過校園食材登錄平台，比對全國學校食材登錄資料，將疑似受影響學校名單，通知地方政府據以辦理後續查核及追蹤，並提醒地方政府立即督導學校、幼兒園及團膳業者，盤點清查廚房與庫房內相關油料產品品項，倘使用到問題產品，應立即下架停用。

教育部指出，考量大豆沙拉油為多項食品製備的原料，衛生福利部亦於5日公布257家受影響下游業者所製成的產品，擴大預防性下架。因此請各地方政府督導學校、幼兒園及團膳業者配合公告資訊，採取滾動式「預防性下架」措施，以最高規格的食安標準進行防堵。

教育部強調，將持續與中央衛生主管機關及各地方政府保持密切聯繫，共同為全國學子的飲食健康嚴格把關。

致癌沙拉油 教育部

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