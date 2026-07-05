食藥署明天召集四大油廠開會 檢討製程、補強製油管理漏洞

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發國內食安風暴。食藥署長姜至剛表示，此次事件不只是追查單一違規產品，而是重新檢視國內製油產業從原料、製程到自主檢驗制度的管理機制。食藥署將於7月6日邀集國內主要製油業者開會，針對法規要求與製程精進提出具體改善方向，希望從源頭降低類似事件再次發生的風險。

姜至剛指出，依現行食品良好衛生規範準則（GHP）及食品安全管理制度，製油業者必須落實自主檢驗，原料、粗製油及精製油須至少每半年或每批檢驗一次。若發現產品有危害食品安全之虞，應立即停止販售、啟動回收並通報地方衛生局。

姜至剛表示，6日會議將有兩項重點，包括由主管機關再次向業者說明現行法規與食品安全管理要求，確保業者充分了解應遵循的規範。其次，分享專家會議針對此次事件提出的製程改善建議，協助業者重新檢視整體生產流程。

姜至剛分析，專家檢討後認為，問題未必只發生在最後成品，而可能橫跨整個製程，包括原料品質、原料儲存、製油節點及後續檢驗等，都可能存在需要補強之處。未來將要求業者重新盤點各製程節點，增加必要的監測與檢驗，建立更完整的風險控管機制。

這次中聯油脂的苯駢芘事件，讓專家重新檢視國際文獻，尤其是不同產地黃豆原料本身的苯駢芘背景值可能存在相當大的差異，若原料受潮、乾燥不完全或品質不均，再加上後續製程處理，可能增加汙染物生成風險。

姜至剛強調，大型製油廠一次處理的原料量相當龐大，一艘船的黃豆可能高達上千公噸，不同批次、不同艙位的原料品質未必一致，若仍沿用既有抽驗模式，未必能反映整批原料的實際狀況。未來也會與業界討論是否增加製程中的抽驗節點、提高批次檢驗密度，以及是否擴大逐批檢驗等管理措施。

國內近年共查驗275件食用油產品，過去均未發現苯駢芘超過法定每公斤2微克（2 ppb）限量，姜至剛說，這次屬於罕見案例，也促使主管機關重新檢討制度。署方強調，「食品安全管理本就是持續改善的過程。」透過專家建議及此次事件經驗，食藥署將依品質管理「PDCA（計畫、執行、查核、改善）」循環，滾動修正管理措施，並以科學證據作為精準食安管理的基礎。