蔣萬安今早呼籲…食藥署傍晚就公布名單 殷瑋曝立委職責酸爆沈伯洋

中聯油酯致癌油品食安風暴，北市長蔣萬安今早重話中央四點呼籲，並表示「食安絕無蓋牌空間」，今傍晚中央終於公布257家受影響業者名單。北市研考會主委殷瑋今也發短影片酸沈伯洋，如果知道立委職責在監督行政權，未來可以有三個問政方向。

蔣萬安今早呼籲中央毒油食安事件的四點呼籲，民進黨參選人、立委沈伯洋則轟蔣萬安是在責任移轉。殷瑋說，蔣萬安今早九時公開呼籲中央後，食藥署今天下午五時，終於公布原本7月3日晚上不肯公布的受影響業者名單，中央公布之後，不知道沈伯洋怎麼想？會不會覺得臉痛痛的？

殷瑋酸沈伯洋，如果知道立委的職責是監督行政權，他之前就應去問食藥署、衛福部怎麼可以這樣做？所以他也給沈伯洋未來問政的三點方向參考，第一，可以去問食藥署何時成立專區；第二，食藥署何時要對其他下游廠商相關檢驗；第三，重建源頭控管機制，目前做得怎麼樣了。

對於沈伯洋的責任移轉說，殷瑋也問「怎麼他之前在前總統馬英九的馬政府時，食安問題在中央；現在蔣市府，食安問題在地方？可能真正問題在民進黨。」