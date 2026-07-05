問題油揭露機制急轉彎 林月琴要求食藥署盡快公布產品、流向

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒。民進黨立委林月琴表示，民眾最關心的是自己有沒有買到、吃到？她要求食藥署與地方政府在7月7日彙整後，應以民眾看得懂、查得到的方式公布產品、批號、流向、退換貨資訊，盡速釐清汙染原因，檢討高風險油品源頭驗收與逐批檢驗機制，讓問題油不再流入餐桌。

食藥署第一時間表示，僅需下架第一層油品，其他產品不需下架，也不需公布品項名單，引爆民眾恐慌。食藥署今傍晚宣布擴大資訊揭露機制，要求所有使用問題油品的下游業者，依「三層揭露」原則辦理，其中混合油及使用受影響大豆油比例達20%以上產品，須預防性下架；20%以下產品雖不必下架，但須主動揭露產品資訊。

林月琴表示，食藥署已公布受影響257家業者，並要求第一層產品下架、第二層產品擴大預防性下架，這是保障民眾知情權必要的一步。

林月琴說，但民眾最關心的是，自己有沒有買到？有沒有吃到？外食、校園與長照機構是否受影響？已經吃到的健康風險是什麼？她要求食藥署與地方政府在7月7日彙整後，應以民眾看得懂、查得到的方式，公布產品、批號、流向、退換貨資訊，並儘速釐清汙染原因，檢討高風險油品源頭驗收與逐批檢驗機制，讓問題油不再流入餐桌。