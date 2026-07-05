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致癌油持續延燒！團膳用到問題大豆沙拉油 新北公布50校名單

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團膳用到問題大豆沙拉油 新北公布50校名單

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件，衛福部食藥署緊急擴大下架兩類產品。示意圖。記者季相儒／攝影
中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件，衛福部食藥署緊急擴大下架兩類產品。示意圖。記者季相儒／攝影

中聯油脂苯駢芘大豆沙拉油事件持續延燒，新北市經過清查，共計有50間高中職以下學校團膳用到疑義油品。新北市教育局表示，食藥署公布疑義油品後，第一時間即依公告產品品項及批號，全面清查本市學校自立廚房及團膳業者使用情形，經查目前共有50所學校曾使用疑義批號油品，相關油品均已完成封存及下架。

教育局說，目前國中小已進入暑假，學校午餐多數停止供應；針對仍持續供餐的幼兒園及暑期照顧場域，教育局已要求全面清查油品品牌、品項、批號及進貨來源，凡屬食藥署公告之疑義產品或批號，一律立即停止使用、封存及下架，並配合衛生單位辦理後續處置。

教育局說，相關學校名單已公開供家長查詢，並請學校通知家長，提供查詢網站及相關訊息，相關名單公布在新北市衛生局官網「中聯油脂苯駢芘大豆沙拉油專區」（https://foodtracer.health.ntpc.gov.tw/w/foodtracer/oil）。

名單如下：

忠義國小、仁愛國小、鷺江國小、文化國小、竹圍國小、永和國小、網溪國小、頂溪國小、秀山國小、秀朗國小、光復國小、新莊國小、昌平國小、三多國小、文林國小、樹林國小、竹林國小、淡海國小、北大國小、光榮國小、裕民國小、光華國小、中信國小、新店國小、北新國小、及人小學、大豐國小、新和國小、新埔國小。

達觀國中小、正德國中、三芝國中、淡水國中、中平國中、福營國中、五峰國中、三和國中、蘆洲國中。

淡水商工、淡江高中、竹圍高中、新莊高中、金陵女中、穀保家商、竹林高中、能仁家商、南山高中、福瑞斯特高中、安康高中、東海高中。

致癌沙拉油

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