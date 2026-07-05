稽查中聯地方與中央看法一致 衛生局：「問題在黃豆」

中聯油脂日前通報大豆沙拉油苯駢芘自主檢驗超標，台中市衛生局長曾梓展今帶隊二度前往稽查中聯油脂，他說，今主要針對原料來源、製程流程、批號管理、檢驗紀錄及自主品管等資料進行了解，初步判斷與中央專家學者會議看法一致，不排除問題可能出在巴西黃豆原料，疑與含水量較高，或烘烤過程受到污染有關，仍待進一步確認。

至於中聯是否有延遲通報？曾梓展說，中聯接獲下游廠商通報之後有積極做相關的檢驗，之後確定有異常就通報給中央，接下來再做下架和稽查，是否有延遲通報還待進一步釐清，並與中央討論。若有延遲通報情形，將依法裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

目前了解，中聯有3百多家下游廠商，在台中市有50多家，會持續做必要的稽查，以及核對下架情況。他說，6月30日接獲中央通報後，隔天就通知下游業者做必要的下架並前往稽查。

台中市衛生局長曾梓展（中）今帶隊二度前往稽查中聯油脂。圖／台中市政府提供