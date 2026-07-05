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中聯油脂復工計畫遭打回票！ 食藥署：專家認定「不及格」 絕對不放水

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署長姜至剛表示，針對中聯大豆沙拉油事件，希望徹底釐清製程問題，再由地方與中央共同檢視是否符合復工條件。記者曾原信／攝影
食藥署長姜至剛表示，針對中聯大豆沙拉油事件，希望徹底釐清製程問題，再由地方與中央共同檢視是否符合復工條件。記者曾原信／攝影

中聯油脂大豆沙拉油爆發致癌物苯駢芘超標事件後，業者已提出復工改善計畫，但食藥署表示，經專家審查後，目前內容「不及格」，包括汙染源釐清、製程改善及油槽管理等多項關鍵環節仍不夠完整，在確認所有缺失改善前，不會同意恢復生產，絕對不會讓不符合食品安全標準的油品再度流入市場。

「中央絕對不放水。」食藥署長姜至剛說，中聯提出復工計畫，但日前召開專家會議檢視後認為，內容仍不足以證明已掌握汙染原因及風險控制措施，因此無法通過審查。尤其從原料、製程、各項設備節點，到油槽儲存、清潔管理及製造流程等，都必須提出更完整的改善方案與佐證資料。

姜至剛表示，目前最大的問題並非只有找出可能汙染源，而是要證明每一個製程節點都已建立足夠的管控機制，確保未來不會再次發生類似事件。因此，業者必須重新補強改善內容，待地方衛生局確認後，再由中央共同檢視是否符合復工條件。

針對復工流程，姜至剛說，依法停工與復工管理仍以地方衛生局為主管機關，由地方先審查業者提出的改善計畫。不過，這是全國關注的重大食安事件，地方在審查復工前，理論上會先通知食藥署，由中央派員共同會勘，並依專家意見提供建議。若中央認為改善措施仍有疑義，也會要求地方審慎評估，不會草率放行。

姜至剛強調，目前沒有設定復工時間表，「完整改善」比「盡快復工」更重要，只要改善內容仍未達標，就不會讓業者恢復生產。中央的立場非常明確，就是要確保每一項改善措施都確實落實，才能保障食品安全。

外界關心，中聯身為國內大型食用油製造商，若長時間停工，是否可能影響國內油品供應。姜至剛表示，民眾無須過度擔心，台灣食用油種類相當多元，大豆油主要供應油炸用途，家庭日常烹調多使用橄欖油及其他植物油，即使中聯暫時無法復工，也不至於造成國內食用油短缺，更不會影響民眾日常生活。

至於後續是否擴大稽查其他油脂工廠，姜至剛說，地方主管機關仍將持續督導中聯改善。食藥署會透過既有油脂及食品製造業專案查核機制，持續進行例行稽查與監測，必要時檢討管理制度與檢驗機制，避免類似事件再次發生。

致癌沙拉油 中聯油脂 食藥署 姜至剛

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