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食藥署拒絕公布中聯油脂業者名單 楊瓊瓔：政府不該選擇性保護

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／聯合報系資料照
國民黨立委楊瓊瓔。圖／聯合報系資料照

針對中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標一事，食藥署以「291家下游業者也是無辜受影響」為由，拒絕公布完整業者名單。國民黨立委楊瓊瓔今天表示，政府的責任是保障人民的食品安全與知情權，絕非替業者隱匿資訊，更不該選擇性保護。

楊瓊瓔強調，政府若不公開流向清單，民眾如何得知自己日常購買的食用油、光顧的餐廳，甚至是孩子學校的營養午餐是否涉及問題油品，更糟糕的事情是導致社會人心惶惶，害得少數出問題的業者去牽連無辜的業者，這更是何其無辜。政府的作法不僅沒能有效管理，反而因資訊黑箱造成恐慌，擴大影響範圍。

「根據台中市教育局最新統計指出，已有24所學校及1家實驗教育機構曾使用相關油品。」楊瓊瓔強調，凡涉及學童健康的食安事件，絕對沒有隱匿、規避或遮掩的空間。家長擁有最基本的知情權，政府必須針對這起事件給出清楚的交代。

楊瓊瓔說，她已經要求食藥署立即公布問題油品完整流向、291家下游業者名單，並建立透明的追蹤與通報機制，讓消費者能即時查詢，保障大眾的採購與飲食知情權，以及要求教育部、衛福部及地方政府全面清查校園及團膳供應鏈，針對曾使用問題油品的單位，應啟動後續健康追蹤機制，確保學童健康不受影響。

對於台中地檢署已分案調查，她表示絕對支持，並將持續追蹤調查進度，要求司法單位查明事實，決不容許任何不法行為挑戰食品安全底線。

楊瓊瓔強調，食安問題不分大人小孩，政府若連最基本的資訊公開都做不到，就是嚴重的行政失職，她將持續強力監督，要求中央政府必須以最高標準面對此次事件，切勿以「保護業者」之名，犧牲消費者與家長最核心的食品安全權益。

致癌沙拉油

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