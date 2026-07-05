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團膳廠商用到致癌物超標油 中市公布39校、1教育機構名單

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒，台中市府全面清查，目前有39間學校及1間教育機構受波及。示意圖。記者季相儒／攝影
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒，台中市府全面清查，目前有39間學校及1間教育機構受波及。示意圖。記者季相儒／攝影

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案持續延燒。台中市府全面清查，目前有39校及1間教育機構遭波及，教育局立即要求封存下架外，今日公布受波及學校名單，宣布校園全面停用相關油品，並啟動專案稽查，確保校園食品安全。

教育局指出，經全面清查轄內學校午餐及幼兒園供餐情形，教育局已於第一時間要求相關團膳業者及學校立即停止使用問題油品，並通知全面下架、清點庫存，不得再使用。

39校包括8間高中、7間國中、24間國小，以及1間實驗教育機構曾使用受影響批號油品，名單如下：

衛道中學、東大附中、台中一中、台中高工、新民高中、宜寧中學、華盛頓高中、啟明學校、居仁國中、漢口國中、雙十國中、大德國中、三光國中、立人國中、中山國中、東大附小、重慶國小、益民國小、宜欣國小、永隆國小、力行國小、內埔國小、中和國小、大林國小、新社區東興國小、協成國小、大南國小、福民國小、大勇國小、鹿峰國小、華盛頓小學、大安國小、文武國小、海墘國小、六寶國小、公明國小、陽明國小、汝鎏國小、三光國小、今日蒙特梭利實驗教育機構。

教育局今天宣布，即日起，台中市轄內所有高中以下學校及公私立幼兒園全面暫緩使用福懋、福壽、泰山及中聯等品牌所有油品，等確認產品安全無虞後，再檢討恢復時程。各校將全面改採其他符合食品安全規範且來源明確的油品供餐，確保學生用餐品質不受影響。

教育局強調，即日起至新學期開學後，教育局將啟動校園午餐用油專案稽查，赴團膳業者及學校辦理現場督導及盤點，全面查核油品品牌、來源、進貨憑證、庫存管理及供餐作業流程，並要求團膳業者及學校落實自主管理制度，嚴格把關校園用油安全，杜絕任何食安疑慮。

致癌沙拉油 大豆沙拉油 台中市 教育局

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