中聯油品苯駢芘超標 金門查106家業者未使用

中聯大豆沙拉油日前驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發社會大眾高度關注，「韋恩的食農生活」在臉書分享，好消息是苯駢芘並不會像戴奧辛那樣長期囤積在人體的脂肪裡，進入人體約幾個小時到幾十個小時就會被代謝，只要多吃十字花科蔬菜、適量攝取薑黃並多喝水，就能幫助身體加速排除。壞消息則是，苯駢芘其實是食品中分布最廣的污染物之一，只要有機物遇到高溫燃燒或直火乾燥就會自然生成，舉凡穀類、咖啡、柴魚及烤肉中全都有它的蹤跡。

2026-07-05 15:02