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中聯油品苯駢芘超標 金門查106家業者未使用

中央社／ 金門縣5日電
中聯油脂公司「大豆沙拉油」原料檢出致癌物苯駢芘超過法規限值，金門縣衛生局展開稽查，截至5日，合計稽查13家業者，共下架問題油品181件，並要求相關通路業者全面配合辦理回收作業。圖／金門縣政府衛生局提供（中央社） 中央通訊社
中聯油脂公司「大豆沙拉油」原料檢出致癌物苯駢芘超過法規限值，金門縣衛生局展開稽查，截至5日，合計稽查13家業者，共下架問題油品181件，並要求相關通路業者全面配合辦理回收作業。圖／金門縣政府衛生局提供（中央社） 中央通訊社

針對中聯油脂股份有限公司大豆沙拉油檢出苯駢芘超標事件，金門縣衛生局啟動全面稽查，共下架問題油品181件，另查核106間店家，未發現有使用受影響油品的餐飲店家。

衛生福利部食品藥物管理署1日接獲中聯油脂股份有限公司通報，供應福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者所使用的一批大豆沙拉油原料、約1300公噸，自主檢出致癌物「苯駢芘」含量超過法規限值。

金門縣政府衛生局今天發布新聞稿說明，針對通路商、超市賣場、雜貨店等，截至今天，合計稽查13家業者，共下架問題油品181件，並要求相關通路業者全面配合辦理回收作業。

餐飲端管理部分，金門衛生局前往各鄉鎮餐飲店，包含早餐店、烘焙業、小吃店、油條店、炸物攤商、牛排館、複合式餐飲業、速食業、火鍋業等，截至今天，共查核106家餐飲業者、141件食用油，未發現有店家使用受影響的問題油品。

金門縣政府衛生局長李金治表示，受影響油品名單已更新為18項產品、30批次，呼籲鄉親檢視家中現有的大豆沙拉油，若購買油品與食品藥物管理署公告的問題批號相符，應立即停止食用。

金門衛生局提醒，業者若發現產品有危害食品安全衛生之虞，應立即停止販售、停止使用、啟動回收並依法通報；未依規定辦理者，將依食品安全衛生管理法開罰。

金門衛生局表示，民眾及業者若要查詢受影響產品完整名單，可至金門衛生局臉書粉絲專頁查詢，另消費者若購買問題油品，可向購買的零售商辦理退貨，若有相關消費爭議或退貨疑義，可洽金門縣政府消保官室諮詢。

致癌沙拉油 金門 大豆 餐飲業

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