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問題油最新進度！食藥署公布257家業者名單及產品 需預防性下架

故宮、晶華餐廳皆進貨... 北市公布致癌油共14下游商、42校疑用過

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問題油最新進度！食藥署公布257家業者名單及產品 需預防性下架

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署公布257家問題油品影響業者，食藥署長姜至剛表示，凡使用受影響大豆沙拉油製成之相關產品，均已納入掌握及分層管理。記者廖靜清／攝影
食藥署公布257家問題油品影響業者，食藥署長姜至剛表示，凡使用受影響大豆沙拉油製成之相關產品，均已納入掌握及分層管理。記者廖靜清／攝影

中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，衛福部食藥署今日宣布擴大資訊揭露機制，要求所有使用問題油品的下游業者，依「三層揭露」原則辦理，其中混合油及使用受影響大豆油比例達20%以上產品，須預防性下架；20%以下產品雖不必下架，但須主動揭露產品資訊。

食藥署統計，目前掌握須配合辦理的業者共257家，預計7月7日中午完成資料彙整後，對外公布名單。食藥署長姜至剛表示，本周將進一步會同台中市政府衛生局進行實地勘查並釐清超標原因，並全力配合司法機關調查。

姜至剛指出，本案源於6月30日接獲中聯油脂自主通報，發現一批今年4月生產、共約1300公噸的大豆沙拉油檢出苯駢芘8.1微克／公斤，超過我國食用油法定標準2微克／公斤，並已流向泰山、福壽及福懋等三家業者，中央與地方隨即要求停工、下架及回收。

姜至剛說，7月4日召開專家會議後，認為油品具有特殊性，因此在既有風險管理基礎上，再增加預防性措施，建立「三層揭露」制度。第一類為調和油產品，一律預防性下架。第二類為使用中聯問題大豆油比例達20%以上產品，同樣預防性下架。第三類則為使用比例未達20%的產品，雖不需下架回收，但業者仍須主動揭露使用情形，供消費者查詢。

姜至剛指出，食藥署已於7月4日正式發函通知業者，要求最遲須於7月6日午夜前完成自主揭露及資料提報，各縣市衛生局再於7月7日中午前彙整回報中央。若業者未如實申報、隱匿使用情形，仍將依法裁罰。

姜至剛強調，目前257家是經比對後的實際家數，較先前外界提及的291家少，主因是扣除重複計算的業者。「中央拿到資料後，就會對外公布，不會只有業者自行揭露。」希望透過資訊透明，讓民眾了解哪些產品屬於預防性下架、哪些產品只是揭露資訊，也方便全民共同監督業者是否確實回收。

夜市、小吃店、便當店等餐飲業是否也要公布使用情形？姜至剛表示，食藥署目前管理重點仍放在食品產品端，由中央掌握產品流向及政策，餐飲端是否進一步要求揭露，將尊重地方衛生局依實際狀況辦理。不過，若業者主動揭露使用情形，對食安透明仍具有正面意義。

食藥署將於7月6日召集國內主要煉油業者開會，除重申現行法規要求外，也將分享此次事件專家提出的新發現，包括原料收受、製程節點、批次檢驗等精進方向，並研議是否增加檢驗節點及抽驗頻率。

姜至剛指出，專家初步研判，此次事件可能與黃豆原料品質、混豆及製程有關，尤其不同產地、不同批次黃豆受含水量、儲存條件等因素影響，可能造成苯駢芘含量差異，因此將從源頭管理、製程監測及品質管理全面檢討，建立更完善的風險管控機制，以避免類似事件再次發生。

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供
食藥署公布257家問題油品影響業者，供消費者知悉。圖／食藥署提供

致癌沙拉油 食藥署 姜至剛 中聯油脂 大豆沙拉油

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