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問題油最新進度！食藥署公布257家業者名單及產品 需預防性下架

故宮、晶華餐廳皆進貨... 北市公布致癌油共14下游商、42校疑用過

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257家問題油品影響業者公布！食藥署採取3項措施應對

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
食藥署署長姜至剛表示，針對中聯大豆沙拉油事件，食藥署已採取預防性下架相關產品保障消費者權益。記者曾原信／攝影
食藥署署長姜至剛表示，針對中聯大豆沙拉油事件，食藥署已採取預防性下架相關產品保障消費者權益。記者曾原信／攝影

食品藥物管理署針對中聯大豆沙拉油檢出苯(a)駢芘（Benzo(a)pyrene，BaP）含量不符合規定一案，今天公布受影響257家業者資訊，署長姜至剛表示，目前食藥署採取3項措施，除將第一層問題產品下架，也預防性擴大下架第二層產品，同時公布受影響257家業者資訊，民眾可上食藥署網站查詢

姜至剛表示，7月1日即命中聯公司停止作業，並同步要求第一層產品須於7月3日中午12點前全面下架完成，且經昨天舉行專家會議後，決定要求業者於7月6日24時前，將使用受影響油品製成的原型油品（如調和油），或加工產品中使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，完成預防性下架，並須於時限內提供相關產品資訊給所轄地方衛生局以供追蹤，即便非屬上述預防性下架條件的產品，若有使用受影響大豆沙拉油製成的產品，雖無須預防性下架，業者仍須在7月6日24時前主動揭露資訊，讓民眾可辨識。

致癌沙拉油

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