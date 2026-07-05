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問題油最新進度！食藥署公布257家業者名單及產品 需預防性下架

故宮、晶華餐廳皆進貨... 北市公布致癌油共14下游商、42校疑用過

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故宮、晶華餐廳皆進貨…北市公布致癌油共14家下游業者、42校疑用過

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
「中聯油脂」大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等知名油廠，引發全台恐慌。衛福部食藥署宣布，以問題油製成的產品、半成品，並以油的原型出現，或使用占比2成以上問題油都需要下架。記者鄭超文／攝影
「中聯油脂」大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等知名油廠，引發全台恐慌。衛福部食藥署宣布，以問題油製成的產品、半成品，並以油的原型出現，或使用占比2成以上問題油都需要下架。記者鄭超文／攝影

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今公布目前掌握之受影響下游廠商與學校名單，共計賣場及批發通路12家、飯店餐廳2家及42所學校，均曾進貨有問題批號產品，名單更包含康達盛（原家樂福）、晶華酒店、故宮晶華等，衛生局表示，會隨案情持續釐清，同步在官網「中聯油脂受影響油品查詢專區」滾動更新，讓民眾有統一、清楚、完整、即時的資訊。

衛生局今公布福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司問題油品下游業者計14家，包含賣場及批發通路12家、飯店餐廳2家，全數皆已配合下架問題油品，會持續追蹤相關產品回收及後續處理情形，以維護民眾食品安全。

另針對食藥署最新公布調和油及使用受影響大豆沙拉油含量20%以上加工產品應於7月6日24時前預防性下架部份，北市衛生局表示，與台中食安處及其他縣市衛生局夥伴一同溯源追查，一查到新增業者名單及品項，就即刻要求業者依法下架，並於通路加強稽查，確保疑慮油品全數下架，以保障市民食品安全。

而受影響學校部分，已啟動應變機制，教育局通令各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，截至年7月3日下午6時止，共計4家團膳廠商（外訂桶餐）通報使用本次事件公告批次油品，已由教育局及衛生局規畫專案實地稽查4場，親赴前開廠商進行油品清點及封存作業。

受影響共有42校，名單如下：

（一）幼兒園（3園）：三民國小附設幼兒園、私立喬幼一江幼兒園、協祐非營利幼兒園（註：協祐曾向教育局通報使用到問題油品廠牌，目前仍追查是否為問題批次）

（二）國小（8校）：石牌國小、內湖國小、東湖國小、興雅國小、建安國小、五常國小、私立中山小學、國立政大附設國小

（三）國中（24校）：天母國中、北投國中、古亭國中、石牌國中、重慶國中、新民國中、關渡國中、三民國中、長安國中、南門國中、景美國中、興雅國中、懷生國中、蘭雅國中、信義國中、內湖國中、木柵國中、北安國中、北政國中、至善國中、實踐國中、瑠公國中、螢橋國中、西湖實驗國中

（四）高中職（7校）：百齡高中、麗山高中、大安高工、私立東山高中、私立稻江護校、私立稻江商職、私立協和祐德高中

教育局表示，已要求學校主動向家長妥善說明受影響情形及預防性停用措施，以化解學生家長疑慮，安定親師生信心。

衛生局呼籲，中央食藥署應於最短時間內釐清案情，並盡速成立專區、全面公布所有使用問題沙拉油的業者名單、品項與批號，同時應協助跨縣市的大量受害業者向中聯油脂求償；中央亦應全面檢驗目前國內所有上游油脂生產商的油品安全，並建立更完整的第三方驗證、追溯及預警機制，市府願意攜手中央，積極從源頭解決食安的風險與問題，恢復民眾對食安的信心。

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今公布目前掌握之受影響下游廠商與學校名單，共計賣場及批發通路12家、飯店餐廳2家及42所學校，均曾進貨有問題批號產品。圖／衛生局提供
中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今公布目前掌握之受影響下游廠商與學校名單，共計賣場及批發通路12家、飯店餐廳2家及42所學校，均曾進貨有問題批號產品。圖／衛生局提供

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市府今公布目前掌握之受影響下游廠商與學校名單，共計賣場及批發通路12家、飯店餐廳2家及42所學校，其中故宮園區內晶華餐廳也曾有進貨過。本報資料照片
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