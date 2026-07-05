泰山問題油97家下游名單曝光 彰化好樂迪、知名餐飲入列

中聯大豆沙拉油原料流向泰山公司，彰化衛生局指出，7月1日已派員前往泰山公司，抽驗油槽內之中聯大豆沙拉油及相關產品共3件；另業者也自主送驗中聯「大豆沙拉油」及生產之泰山大豆沙拉油與調合油共63件，目前均在檢驗中。彰化衛生局今天也依食藥署新規，公布泰山公司10項受影響產品97家下游流向名單。

中聯油脂股份有限公司「大豆沙拉油」檢出苯(a)駢芘（BaP）超標，彰化衛生局依據食藥署7月4日函示，針對使用受影響大豆沙拉油製成之原型油品及使用含量達20%以上加工製品，須自主揭露資訊，彰化衛生局今公布泰山公司10項產品下游名單。 (https://www.chshb.gov.tw/node/219119832#gsc.tab=0)

名單顯示，下游包括全聯、大全聯、萬家福等通路，彰化縣內則有好樂迪彰化店、花盒子北斗店等業者使用相關油品。不過，大多數流向仍為食品製造業、批發商及通路商，無法直接判斷最終產品。衛生局表示，後續仍須由各縣市衛生局進場查核，才能釐清是否再加工製成其他食品及實際流向。

此外，於7月1日派員前往泰山公司，抽驗油槽內之中聯大豆沙拉油及相關產品共3件；另業者亦自主送驗中聯「大豆沙拉油」及生產之泰山大豆沙拉油與調合油共63件，目前均待檢驗結果出爐。為確保食品安全，衛生局已要求業者在檢驗結果確認前，暫停使用相關原料油脂投入生產，並限期於7月6日前提出產品回收及銷毀計畫，後續將持續追蹤檢驗進度及回收、銷毀執行情形。

衛生局呼籲，針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定；如發現產品有危害衛生安全之虞，應立即停止販售並辦理回收通報，違反者將依食品安全衛生管理法第7條規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。