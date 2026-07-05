中聯油品致癌物苯駢芘超標 新竹縣查核118家業者未使用

中聯「大豆沙拉油」原料致癌物苯駢芘超標，新竹縣政府表示，累計至今天已查核118家業者，有疑慮商品均已完成下架回收，並確認商家無販售或使用問題油品。

新竹縣政府發布新聞稿表示，新竹縣府衛生局3日追蹤下游廠商下架回收數量，並確認問題油品庫存情形，以及查察一般餐飲業販售通路，共稽查4家製造業、20家餐飲業及5家販售業，均已完成下架。

縣府表示，昨天第2波查察，針對5家販售業和29家食品零售、市場攤商及餐飲業，也就是一般小吃店、自助餐、便當店等民眾最容易接觸的食品來源處所，均未發現使用問題油品。

縣府表示，今天繼續針對市場及周圍販售通路稽查油品使用情形，包含市場攤商、食品零售商共7家；另稽查餐飲業48家，包括一般小吃店、自助餐、便當店等，均未見業者使用問題油品。

目前違規油品品項已由15項增至18項，新竹縣政府衛生局指出，將與中央及各地方衛生局密切聯繫，以確保掌握預防性下架產品清單，及時稽查。

竹縣衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並自主通報，未依規定通報者，將依違反食安法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。