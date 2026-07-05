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【重磅快評】毒油襲台找蔣萬安，賴清德只會吃狗糧？

聯合報／ 主筆室
賴清德總統出席台北寵物用品展開幕典禮，邊逛邊吃，有業者介紹自家製作的天然寵物雞肉條肉乾，沒有任何添加物，並邀請試吃，賴總統接過後放進嘴巴裡試吃，還說「味道很香、很棒，沒有任何添加味」。圖／總統府提供
賴清德總統出席台北寵物用品展開幕典禮，邊逛邊吃，有業者介紹自家製作的天然寵物雞肉條肉乾，沒有任何添加物，並邀請試吃，賴總統接過後放進嘴巴裡試吃，還說「味道很香、很棒，沒有任何添加味」。圖／總統府提供

賴總統率府院黨全台輔選，逮到機會到指南宮痛批台北市治水不力。內湖已水退一周，總統罵起蔣萬安時，虎虎生風；面對全民關注的毒油案，他卻隻字不提。中央政府把毒油案推給小小食藥署應付，人心惶惶之際，總統無視食安，竟在寵物展吃狗糧。莫非是安撫民眾「油有毒，何不食狗糧？」

綠委吳思瑤接棒批蔣，稱毒油進入北市校園，蔣萬安還有心情去台東。網民灌爆吳的社群平台，大酸毒油是中央政府責任，難道現在是蔣萬安作總統？不少人反問「賴總統只會吃狗糧嗎？」

從中聯通報食藥署至今一周，究竟毒油來源、直接間接供應到哪些地方，至今沒有明確答案，只看到政府極力縮小事態，粉飾太平。食藥署限縮下架回收範圍大事化小，把業者當作「受害者」保護，就是怕砸破輔選舞台。賴政府為年底大選提出共同政見「台灣好生活」，結果毒油竄台，從製造廠到飯桌，數條供應鏈組成的食品供應系統全都失守，綠色執政的「好毒生活」。

民以食為天，1300公噸毒油被大內宣蓋牌，賴卓二人像是活在平行世界。諷刺的是，年初北部兩名民眾被老鼠咬，感染漢他病毒過世，綠營傾全黨之力南鼠北送，民代紛紛派人拍老鼠逛大街，行政院及環境部長爭相打蔣，渲染「滅鼠運動」。相比之下，府院黨對流竄全國的毒油視若未睹，甚至帶風向把責任推往藍營執政的台北台中等地方政府，指責查稽不力實為削弱輔選能量。

中央包庇第二層業者不下架，又不積極清查上游供貨廠商的關連銷售清單。一蓋再蓋，地方政府要如何徹底回收、防範毒油繼續被使用？消費者站在超市、超商以及夜市餐廳前，根本無從辨別安全的食品與業者。

雖然賴清德吃狗糧蓋牌毒油案，但很多人想起2014年大選前爆發的地溝油及飼料油事件。當時在野的民進黨高喊「不管毒性多低，必須全面預防下架」，否則就是包庇業者。政權在手卻開倒車稱「毒輕無害」，庇護業者掩蓋毒油去向。當時馬英九、江宜樺政府再三道歉，半個月就協同地方政府清查數百多家業者，下架封存。還成立食安辦，訂出體制改革政策。更別說，時任衛福部長邱文達負起政治責任下台。如今的石崇良部長一心忠黨，躲到案發第五天才發聲。若非被藍委痛批，本來還要去新竹市輔選。

十二年前的馬政府，可以在半個月針對劣質油作出危機處理，回應民意怒火。但賴總統呢？打選戰拚人氣，連狗糧都吃得津津有味，他怎會關心不利大選的食安危機？

致癌沙拉油 蔣萬安 賴清德 食藥署 台北市

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