食藥署致癌油新規定業者會遵守？ 中市衛生局曝查緝方式並加強稽查

衛福部食藥署長姜至剛昨天晚間公布致癌沙拉油最新規定，台中市衛生局和和監管不同業務局處今都同步出動稽查，但至於會不會有業者對於含苯駢芘超標的油品捨不得丟棄而繼續使用？衛生局說，不敢保證，只能加強隨機抽樣稽查。

食藥署的最新規定是使用致癌沙拉油的調和油需下架 、非原型油產品若使用致癌沙拉油比率逾2成，也須下架檢驗，合規後才能上架； 食品成品使用致癌沙拉油不及2成者，產品雖不必下架，但仍需公告品項類別。 上述產品下架與公告品項類別，均需於7月6日午夜前完成。

據了解，台中市目前的稽查方式是各單位負責各自管轄的稽查領域，例如教育局負責各學校的餐廳、團膳等，經發局負責賣場、市場、夜市等，衛生局則負責各餐廳等。

以衛生局為例，他們會先掌握中聯油脂經由泰山、福壽、福懋油賣出的路徑，掌握油品去向，再隨機抽樣稽查。至於業者會不會完全配合，他們不敢保證，只能加強稽查。