毒油再掀食安盲點 食品技師公會籲建「數據預警」機制：別等超標才追

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發全台食安警戒。衛福部食藥署初步研判，問題可能與巴西進口黃豆採收後乾燥、燻蒸過程有關，未來將研議要求進口黃豆逐船檢驗，並訂定黃豆含水率12.5%的管理標準，從源頭降低汙染風險。

食品技師公會今日指出，目前外界將焦點集中在單一原因或特定環節仍言之過早，真正該做的是透過完整的根本原因分析（Root Cause Analysis），釐清問題究竟發生在原料、製程、設備或檢驗管理哪一個環節，避免流於「獵巫式究責」，才能真正補強食安制度。

食品技師公會副理事長蔡承晏表示，若原料本身苯駢芘濃度偏高，加上後續精煉去除汙染物的程序不足，例如活性碳吸附或相關精製步驟未能有效降低含量，確實有可能導致最終油品殘留超標。但現階段仍屬合理推測，真正原因仍待主管機關完成調查。

外界質疑，過去多年都使用進口黃豆，為何今年才發生問題？蔡承晏認為，食品原料本來就是動態變化，受到產地、氣候、季節、國際供應鏈甚至戰爭等因素影響，不可能因為過去沒有問題，就代表未來永遠安全。因此，最重要的是建立長期數據監測機制，而非只依賴單次檢驗結果。

蔡承晏舉例，品質管理中的「管制圖」概念，就是透過長期蒐集檢驗數據，即使汙染物尚未超過法定標準，只要數值持續往同一方向上升，就能提前發出警訊，及早要求業者確認製程、加嚴抽驗或預防性處置，而不是等到超標後才回頭追查。

蔡承晏指出，目前國內雖已要求特定食品業者辦理自主檢驗，但大量檢驗報告多半留存在各公司內部，主管機關主要查核是否依規定完成檢驗，卻缺乏統一上傳、整合分析與異常預警機制，形成「各自管理、各自保存」的現況。若能整合邊境查驗、進口商自主檢驗及製造端檢驗數據，建立全國資料庫，將有助於提早掌握異常趨勢，而非等下游業者複驗後才發現問題。

食品技師公會建議，未來可優先鎖定食用油、糖、鹽等高風險、高產量且影響民生的重要食品，推動檢驗資料上傳制度，並要求檢驗報告完整記錄批號、採樣資訊及製造紀錄，配合風險分級管理及統計分析，讓食品安全從「事後稽查」逐步轉向「事前預警」。

公會也再次呼籲，建立食品三級品管制度，由廠內食品技師負責日常管理、外部食品技師定期簽證，再搭配政府抽驗稽查，交叉比對檢驗報告、生產紀錄、設備溫度及原料批次等資訊，透過「廠內當責、外部簽證、政府查驗」三道防線，提升食品安全管理韌性，避免類似事件再次發生。