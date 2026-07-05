快訊

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

周三前持續增強！強颱巴威暴風侵襲機率擴大 9縣市逾4成「宜蘭飆49％」

搶奪頂尖學者！美國諾貝爾化學獎得主赴北京清華任教引各界關注

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油再掀食安盲點 食品技師公會籲建「數據預警」機制：別等超標才追

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食品技師公會呼籲，建立「數據預警」機制，不要等到數值超標後才回頭追查。記者蘇健忠／攝影
食品技師公會呼籲，建立「數據預警」機制，不要等到數值超標後才回頭追查。記者蘇健忠／攝影

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發全台食安警戒。衛福部食藥署初步研判，問題可能與巴西進口黃豆採收後乾燥、燻蒸過程有關，未來將研議要求進口黃豆逐船檢驗，並訂定黃豆含水率12.5%的管理標準，從源頭降低汙染風險。

食品技師公會今日指出，目前外界將焦點集中在單一原因或特定環節仍言之過早，真正該做的是透過完整的根本原因分析（Root Cause Analysis），釐清問題究竟發生在原料、製程、設備或檢驗管理哪一個環節，避免流於「獵巫式究責」，才能真正補強食安制度。

食品技師公會副理事長蔡承晏表示，若原料本身苯駢芘濃度偏高，加上後續精煉去除汙染物的程序不足，例如活性碳吸附或相關精製步驟未能有效降低含量，確實有可能導致最終油品殘留超標。但現階段仍屬合理推測，真正原因仍待主管機關完成調查。

外界質疑，過去多年都使用進口黃豆，為何今年才發生問題？蔡承晏認為，食品原料本來就是動態變化，受到產地、氣候、季節、國際供應鏈甚至戰爭等因素影響，不可能因為過去沒有問題，就代表未來永遠安全。因此，最重要的是建立長期數據監測機制，而非只依賴單次檢驗結果。

蔡承晏舉例，品質管理中的「管制圖」概念，就是透過長期蒐集檢驗數據，即使汙染物尚未超過法定標準，只要數值持續往同一方向上升，就能提前發出警訊，及早要求業者確認製程、加嚴抽驗或預防性處置，而不是等到超標後才回頭追查。

蔡承晏指出，目前國內雖已要求特定食品業者辦理自主檢驗，但大量檢驗報告多半留存在各公司內部，主管機關主要查核是否依規定完成檢驗，卻缺乏統一上傳、整合分析與異常預警機制，形成「各自管理、各自保存」的現況。若能整合邊境查驗、進口商自主檢驗及製造端檢驗數據，建立全國資料庫，將有助於提早掌握異常趨勢，而非等下游業者複驗後才發現問題。

食品技師公會建議，未來可優先鎖定食用油、糖、鹽等高風險、高產量且影響民生的重要食品，推動檢驗資料上傳制度，並要求檢驗報告完整記錄批號、採樣資訊及製造紀錄，配合風險分級管理及統計分析，讓食品安全從「事後稽查」逐步轉向「事前預警」。

公會也再次呼籲，建立食品三級品管制度，由廠內食品技師負責日常管理、外部食品技師定期簽證，再搭配政府抽驗稽查，交叉比對檢驗報告、生產紀錄、設備溫度及原料批次等資訊，透過「廠內當責、外部簽證、政府查驗」三道防線，提升食品安全管理韌性，避免類似事件再次發生。

致癌沙拉油

延伸閱讀

食藥署研判沙拉油致癌物來自大豆原料 擬要求含水率12.5%以上不許煉油

中聯油脂致癌物從哪來？食品技師曝4可能原因：管線未清如血管阻塞

民眾罵翻 食藥署緊急宣布含致癌油2成 食品先下架

大豆油致癌物超標 中聯油脂改善報告已送市府「復工沒有時間表」

相關新聞

蒸與烤差4800倍！大豆油驗出致癌物超標 專家點名「2來源」比吃進肚更危險

中聯大豆沙拉油日前驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發社會大眾高度關注，「韋恩的食農生活」在臉書分享，好消息是苯駢芘並不會像戴奧辛那樣長期囤積在人體的脂肪裡，進入人體約幾個小時到幾十個小時就會被代謝，只要多吃十字花科蔬菜、適量攝取薑黃並多喝水，就能幫助身體加速排除。壞消息則是，苯駢芘其實是食品中分布最廣的污染物之一，只要有機物遇到高溫燃燒或直火乾燥就會自然生成，舉凡穀類、咖啡、柴魚及烤肉中全都有它的蹤跡。

全台外食族怕了！他逛夜市驚見客人都問「這句話」 攤商當場愣住

國內再爆食用油食安風暴，中聯生產的「大豆沙拉油」約1300公噸，在自主檢驗時檢出苯駢芘8.1μg/kg，不符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」，該批油品供應泰山、福壽及福懋使用，事件曝光後，也讓不少民眾重新關注外食油品來源。

泰山問題油97家下游名單曝光 彰化好樂迪、知名餐飲入列

中聯大豆沙拉油原料流向泰山公司，彰化衛生局指出，7月1日已派員前往泰山公司，抽驗油槽內之中聯大豆沙拉油及相關產品共3件；另業者也自主送驗中聯「大豆沙拉油」及生產之泰山大豆沙拉油與調合油共63件，目前均在檢驗中。彰化衛生局今天也依食藥署新規，公布泰山公司10項受影響產品97家下游流向名單。

【重磅快評】毒油襲台找蔣萬安，賴清德只會吃狗糧？

賴總統率府院黨全台輔選，逮到機會到指南宮痛批台北市治水不力。內湖已水退一周，總統罵起蔣萬安時，虎虎生風；面對全民關注的毒油案，他卻隻字不提。中央政府把毒油案推給小小食藥署應付，人心惶惶之際，總統無視食安，竟在寵物展吃狗糧。莫非是安撫民眾「油有毒，何不食狗糧？」

食藥署致癌油新規定業者會遵守？ 中市衛生局曝查緝方式並加強稽查

衛福部食藥署長姜至剛昨天晚間公布致癌沙拉油最新規定，台中市衛生局和和監管不同業務局處今都同步出動稽查，但至於會不會有業者對於含苯駢芘超標的油品捨不得丟棄而繼續使用？衛生局說，不敢保證，只能加強隨機抽樣稽查。

毒油再掀食安盲點 食品技師公會籲建「數據預警」機制：別等超標才追

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，引發全台食安警戒。衛福部食藥署初步研判，問題可能與巴西進口黃豆採收後乾燥、燻蒸過程有關，未來將研議要求進口黃豆逐船檢驗，並訂定黃豆含水率12.5%的管理標準，從源頭降低汙染風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。