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4月收通報卻沒說？中市衛生局解釋「非刻意隱匿」：中聯油脂6月才接獲南僑通知

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
針對外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，卻隱匿到6月底才通報食藥署？據台中市衛生局表示，中聯油脂是4月初出貨，出貨前曾自驗沒問題，中間歷經上下游運送等歷程，南僑6月11日才驗出苯駢芘超標並通知，初步了解並非中聯油脂刻意隱匿，但食安處會根據相關證據進一步查核。記者黃仲裕／攝影
針對外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，卻隱匿到6月底才通報食藥署？據台中市衛生局表示，中聯油脂是4月初出貨，出貨前曾自驗沒問題，中間歷經上下游運送等歷程，南僑6月11日才驗出苯駢芘超標並通知，初步了解並非中聯油脂刻意隱匿，但食安處會根據相關證據進一步查核。記者黃仲裕／攝影

針對外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，卻隱匿到6月底才通報食藥署？據台中市衛生局表示，中聯油脂是4月初出貨，出貨前曾自驗沒問題，中間歷經上下游運送等歷程，南僑6月11日才驗出苯駢芘超標並通知，初步了解並非中聯油脂刻意隱匿，但食安處會根據相關證據進一步查核。

衛生局人員說，中聯油脂是4月8至10日間出貨下游3體系，再間接交貨給南僑，南僑則是6月11日驗出苯駢芘超標並通知中聯油脂，中聯油脂因此接連在6月25日、30日再自己驗了兩次，因為都超標，所以此時才通知食藥署。

衛生局以及食安處人員今天二度前往中聯油脂稽查，在第一次稽查時就已有採樣，這次是採第二批，但目前中聯油脂已停工，所採的樣本也和前次不同，會再次檢驗比對。

衛生局人員說，至於未來是否訂標準規定含水率高於12.5%黃豆，不可煉製食用油，此中央權責，料中央規定，地方會依規定執行稽核。

南僑 衛生局 中聯油脂 致癌沙拉油

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