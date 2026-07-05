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雲林查毒油假日不打烊下架400多瓶 部分油品7月6日前預防性下架

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣衛生局假日查油不打烊，今天持續追查問題油，到目前共下架423件問題油，並要求使用含20%相關問題油品，也要預防性下架。圖／雲林衛生局提供
雲林縣衛生局假日查油不打烊，今天持續追查問題油，到目前共下架423件問題油，並要求使用含20%相關問題油品，也要預防性下架。圖／雲林衛生局提供

雲林衛生局今天持續全面清查問題，截至今天為止共查核54家，下架數量423件。另外針對台中通報的17家下游通路和賣場也進行清查，同時對使用到20%問題油的加工產品，也要求於7月6日前完成預防性下架，以保障安全。

食藥署規定，凡原型油品（如調和油）及使用受影響大豆沙拉油含量20%以上之加工產品，在產品衛生安全尚未釐清前，均應立即預防性下架；至於未使用或低於20%的產品，也請業者秉持企業自主管理精神，主動揭露產品資訊，維護消費者知的權益。

雲林縣衛生局指出，先前接獲台中市及彰化縣衛生局所提供雲林轄內17家下游業者，也已完成追查作業，逐一確認進貨品項、進貨數量、回收下架情形及產品流向，並持續督導業者依規定辦理回收及下架。

查油假日不打烊，雲林縣衛生局今天持續派員前往各大賣場、通路商、團膳業者等查核，截至今天為止總計查核54家，下架數量423件，並要求回收。另，雲林各學校自辦營養午餐及長青食堂，為降低風險，也已要求暫停使用相關油品。

衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理及產品追溯追蹤制度；民眾如購買相關產品，可留意業者公告資訊，如有疑問可向購買通路洽詢退換貨事宜，共同維護食安與權益。

雲林 衛生局 台中 致癌沙拉油

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