問題油下架政策急轉彎！石崇良：不是誤判...明找四大精煉油廠開會

「中聯油脂」高達1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等知名油廠，引發全台恐慌。衛福部食藥署第一時間表示，僅需下架第一層油品，其他產品不需下架，也不需公布品項名單，引爆民眾恐慌及輿論炸鍋。食藥署昨緊急宣布，問題油製成產品、半成品，以油的原型出現，或使用占比20%以上問題油，如沙拉醬等產品都需下架。

外界質疑，問題油下架政策急轉彎，衛福部引用法條是否誤判，導致民怨？衛福部長石崇良今參加「生產事故救濟10周年國際研討會」接受訪問說，「這不是誤判」，食藥署引用「食品違規案件—產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」為「食安法」授權，民國106年專家研議訂出標準。但為顧及食安，明將邀集國內四大植物油精煉廠開會研議後續作為，預計明傍晚對外說明結論。

「其實一開始，我也覺得第二層完全不用下架，也是怪怪的。」石崇良說，但事情發生了，當然按照現有制度先做，不能什麼都不做，不能等討論完了再說，所以先按照既有制度依法行政，但問題油事件涉及範圍很廣，與以往小範圍不一樣，需要重新檢視，目前國內四大植物油精煉廠，包括「中聯」、「大統益」、「台糖」、「長輝」，每一家供應量都不少，必須重新舉行專家會議討論。

依原先食品下架等處理原則，如果食品含有非法添加物質，或在製程中出現有毒物質，並超過限定標準時，不分第一、第二層所有產品都需下架，但若是違反衛生標準，原則以第一層食品下架為主，第二層食品不需要下架。因此，「中聯油脂」事件發生後，就按照現行辦法下架問題產品。

「法規應因地制宜、與時俱進，如今下架原則已經過10多年，且問題油案子層面涉及很廣，我才要求食藥署再開一次專家會議。」石崇良說，現行法規是由專家會議制定，現在要改變，也應要有一定的程序，「不是很主觀的說要全部下架」，可能業者就會挑戰新的處理原則，雖然新的下架原則沒有再經過法規預告，但是至少要有專家會議，並與業者溝通。

石崇良說，昨天共舉行兩場會議，第一場由台中市衛生局、中聯油脂及食品專家參與，針對問題油事件審視中聯的初步報告，並要求改善措施，並討論出最新的處理原則。第二場會議是與食品相關公協會業者進行，將專家會議的下架意見進行溝通，業者可以接受也願意配合，所以昨晚正式發出新聞稿及公文。

昨專家會議中，有專家指出，大豆沙拉油「苯駢芘」超標與巴西黃豆有關。石崇良說，與會專家認為，中聯的黃豆原料是混豆，由不同來源的黃豆混在一起，其中巴西進口黃豆在文獻報告中，可能因溫度保存等問題，「苯駢芘」濃度會比較高，若在混在一起後，又沒有混均勻，就會造成採樣時的偏差，目前專家會議決議，中聯需要擴大檢驗，將其他抽樣樣本全部重驗一次。

至於，要不要針對不同的黃豆來源逐櫃檢驗，或是在每個製程的節點進行檢驗，而成品部分是否要逐批檢驗，或縮短現在每半年檢驗一次的時間。本周也會前往中聯查廠，包括檢視製程紀錄、原料等釐清含「苯駢芘」原因。