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中市擴大查核市場店家用油並張貼公告 5大型量販下架違規油品

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
陳允寶泉第一時間貼出聲明，讓消費者食得安心。圖／台中市政府提供
陳允寶泉第一時間貼出聲明，讓消費者食得安心。圖／台中市政府提供

因應中聯油脂股份有限公司旗下大豆沙拉油苯駢芘超標事件，台中市政府經濟發展局持續擴大查核公有、民有市場、夜市及賣場食用油品使用情形。截至今天，已完成查核場域均於公布欄或明顯處張貼公告，讓市民清楚了解該場所已完成食用油品查核作業，請民眾安心選購、放心消費，市府也將持續查核，為市民飲食安全嚴格把關。

經發局說，已查核超過500家市場及夜市攤商，其中查獲13家使用問題油品，均已立即要求強制下架。另有65家使用同品項但不同批號油品，為降低消費疑慮，也全面採取預防性下架措施，並持續追蹤改善情形，維護消費者權益及食品安全

賣場部分已查核西屯區「全聯市政店」、「萬家福青海店」、北區「大全聯忠明店」、豐原區「愛買豐原店」、南區「愛買復興店」等5家業者，現場均已於7月1日接獲總公司通知完成衛生主管機關公告違規油品下架封存作業。

此外，餐飲、食品業者及商圈店家也主動自我檢查並張貼公告，展現食安承諾，包括陳允寶泉、新太陽餅店、Home燒肉綠園道店、布達拉西藏館、大和屋西區店、論石間國美店、JT燉飯一中店、丸勝咖喱一中店，以及屋馬燒肉全品牌、涮屋馬、這一鍋、燒肉眾全分店、春囍打邊爐等，均第一時間貼出聲明，讓消費者食得安心。

經發局說，後續將持續會同相關機關辦理市場、夜市、賣場等販售場域查核，並督促食品業者落實自主管理及產品溯源。如查獲涉及問題油品，將依法要求立即停止販售並辦理下架回收；未依規定辦理者，將依「食品安全衛生管理法」相關規定裁處，市府將持續落實食品安全把關，守護市民健康，營造安心的消費環境。

台中市政府經濟發展局提供合格業者張貼合格公告。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局提供合格業者張貼合格公告。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局持續擴大查核公有、民有市場、夜市及賣場食用油品使用情形，並張貼合格公告。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局持續擴大查核公有、民有市場、夜市及賣場食用油品使用情形，並張貼合格公告。圖／台中市政府提供

台中市政府經濟發展局提供合格場所張貼合格公告。圖／台中市政府提供
台中市政府經濟發展局提供合格場所張貼合格公告。圖／台中市政府提供

食品安全 台中市 致癌沙拉油

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