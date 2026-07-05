油風暴擴大第二層食品下架 衛生局需進場稽查製成品才能查清

中聯油脂主動通報沙拉油含致癌物質苯駢比（BaP）超標，食藥署昨要求以問題油製成的產品、半成品，並以油的原型出現，或使用占比2成以上問題油，如沙拉醬等都需要下架；彰化縣衛生局指出，泰山的沙拉油和二層調和油第一時間已經全面下架完成，針對油品供應的下游名單會依據食藥署新規稽查下架。

「中聯油脂」高達1300公噸的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等知名油廠，衛福部食藥署第一時間對外表示，僅需下架第一層油品，其他產品不需下架，引爆輿論炸鍋。食藥署昨緊急通知要求以問題油製成的產品、半成品，並以油的原型出現，或使用占比2成以上問題油等都需要下架。

彰化衛生局指出，福壽實業進貨約421公噸問題油品，加工分流為18L沙拉油、3L塑桶沙拉油，以及調和油類包含一級黃豆油、健味香油、青果多酚精華調合油。

另福懋油脂進貨量達約588公噸，福懋油脂接收後，分流為沙拉油類（主要品項為益康大豆沙拉油），以及調和油類包含一級黃豆油、益康烹調油。

彰化衛生局指出，兩家大廠在接獲通知後，均已緊急啟動下架回收機制，根據台中提供的下游名單，多進入食品製造業、餐飲業、批發商等，有的可能再製成其他產品，福懋共流向149家、福壽流向138家，這部分各縣市衛生局必須進到業者廠內實際稽查才能知道製成狀況，評估是否依新規下架。

至於泰山企業台中市中聯公司4月4日製造含致癌物質苯駢比（BaP）油品，在8、9兩日出貨291噸給泰山企業，其中54噸賣到四大超市，各100噸由泰山及其他業者製成第二層製品，37噸用在製作飼料。第二層製品即是添加其它油品、食材，稀釋致癌物質苯駢比，這類製品稱作調和油，通常製品會標示「調和油」，但如添加在醬料裡（例如芝麻醬）就沒標示。

不過，泰山企業針對中聯出貨只要衛福部食藥署檢出含致癌物質苯駢比的油品，未出貨的產品無論單一油品或調和油都在第一時間預防性下架。