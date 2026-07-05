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毒油風暴延燒名廟 「泡麵土地公」急撤問題泡麵 廟方曝最新供應現況

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「泡麵土地公廟」石龍宮廟內泡麵多由香客捐贈，品牌眾多，也遭毒沙拉油事件波及，廟方第一時間清查，緊急將味王生產的20多箱相關泡麵下架停供，以確保香客食安。圖／石龍宮提供
「泡麵土地公廟」石龍宮廟內泡麵多由香客捐贈，品牌眾多，也遭毒沙拉油事件波及，廟方第一時間清查，緊急將味王生產的20多箱相關泡麵下架停供，以確保香客食安。圖／石龍宮提供

南投中寮「泡麵土地公廟」石龍宮以拜泡麵、吃泡麵求財聞名，而因廟內泡麵多由香客捐贈，品牌眾多，因此也遭中聯油脂爆發毒沙拉油事件波及，廟方因此於第一時間清查，緊急將味王生產的20多箱相關泡麵下架停供，以確保香客食安。

石龍宮主祀「土地公」福德正神，求財靈驗，早年六合彩盛行，有信眾徹夜求明牌，而帶泡麵去吃，沒吃完就放廟內給別人吃，久了相沿成習，「泡麵土地公廟」名號不脛而走，曾創下3天湧進10萬人次、吃掉5萬碗泡麵，香火越發鼎盛。

由於，大多數民眾到石龍宮拜土地公求財，除了在現場吃碗泡麵，沾財氣吃平安，通常也會帶上整箱泡麵當供品，與其他香客結緣，因此廟內泡麵眾多，品牌也相當多元，也因此意外被近期的中聯油脂爆發毒沙拉油事件波及。

其中，味王公司生產的原汁牛肉湯麵、紅燒牛肉湯麵、十三香麻辣拌麵、燻香素雞湯麵、金味王紅燒牛肉麵、素食麵、辣辣麻辣燙湯麵、辣辣海鮮湯麵等8款泡麵油包，使用到含一級致癌物「苯駢芘」超標的問題油品，啟動回收退貨機制。

石龍宮表示，廟方一直以來都非常重視食安，因此得知有泡麵品牌使用到問題油，第一時間就針對結緣區及庫存展開清查，確認有味王紅燒牛肉湯麵、十三香乾麵及蔬活燻香素雞3款泡麵，已全數下架，並張貼相關公告，以確保香客食用安全。

經統計，廟內下架的相關問題油泡麵約有20多箱，僅占全廟泡麵約十分之一，不至於影響廟內泡麵結緣供應，香客仍可來廟裡安心吃泡麵；此外，味王公司也已主動聯繫說明，後續廟方將依相關規定辦理相關問題泡麵產品退換貨事宜。

另，南投縣衛生局表示，縣內金福華公司使用問題油品製成沙茶醬、青鍋底醬、香蒜青蔥醬及麻辣醬4項產品，油脂含量超過20%，產品為客製化生產，2日已全數下架，截今統計下架量約2公噸，預計6日回收至工廠進行報廢；關於下游4家通路商已下架回收700公升超標油品，業者後續接受回收退貨處理。

土地公 味王 泡麵 致癌沙拉油

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