面對沙拉油食安風暴 中市40年海產老店堅持這樣用油

中聯油脂公司爆出1千300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，牽連泰山企業、福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安。台中市40年老字號海產料理餐廳台中擔仔麵老闆周文道說，開店40年都用國產的台糖沙拉油，因為他相信國產品牌。

周文道也以自己經營海產料理的經驗說，他從事餐飲生意40年，也長期觀察日本和越南的飲食習慣，發現他們都少用油，一般看起來身材較為瘦，而油的品質要好，價錢一定也都較高，像是初柞橄欖油、苦茶油，都是一小瓶就很貴。因此，他的料理習慣也是儘量少用油，如果像是要炸蝦捲等，則堅持用國產的品牌台糖沙拉油。

他也認為，油是影響健康的重要因子，但不是不要用油，而是要用好油，才能吃的健康。