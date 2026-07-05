確保食安 台中市餐盒公會與教育局討論是否暫停用相關廠牌油品

中聯油脂大豆沙拉油被驗出致癌物後，台北市教育局已通知各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，即日起預防性停用有關廠牌油品；台中市餐盒食品業同業公會負責台中市約9成學校營養午餐，該公會表示，為了確保學生用餐安全，台中市也正討論是否暫時預防性停用有關廠牌油品。

中聯油脂1300公噸的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，影響泰山、福壽及福懋油等知名油廠，衛福部長石崇良今天說，經專家會議討論食安優先，擴大預防性下降品項，在沒有完全改善前不准復工。

台北市教育局早已通知各校及團膳業者全面停止使用並封存問題油品，即日起預防性停用有關廠牌油品。台中市餐盒食品業同業公會今天表示，目前正值暑假，公會會員承製的學校營養午餐數量較少，但很多會員仍擔心有問題的油品廠牌，何時可安心再使用，是否要更換廠牌。

公會表示，有些會員已自行更換油品廠牌，有些未更換，仍待台中市教育局最後討論確認和通知，有會員反應，許多餐飲業者自主管理，也主動更換油品廠牌，造成部分其他廠牌油品已明顯調漲，業者希望政府關心和協助後續油品採購來源和價格問題。