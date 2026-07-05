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蒸與烤差4800倍！大豆油驗出致癌物超標 專家點名「2來源」比吃進肚更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
粉專「韋恩的食農生活」分享，苯駢芘不像戴奧辛會長期囤積在人體的脂肪裡，只要多吃十字花科蔬菜、適量攝取薑黃並多喝水，就能幫助身體加速排除。 示意圖／ingimage
粉專「韋恩的食農生活」分享，苯駢芘不像戴奧辛會長期囤積在人體的脂肪裡，只要多吃十字花科蔬菜、適量攝取薑黃並多喝水，就能幫助身體加速排除。 示意圖／ingimage

中聯大豆沙拉油日前驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，引發社會大眾高度關注，「韋恩的食農生活」在臉書發文，表示苯駢芘並不會像戴奧辛那樣長期囤積在人體的脂肪裡，進入人體約幾個小時到幾十個小時就會被代謝，只要多吃十字花科蔬菜、適量攝取薑黃並多喝水，就能幫助身體加速排除；但壞消息是苯駢芘其實是食品中分布最廣的污染物之一，只要有機物遇到高溫燃燒或直火乾燥就會自然生成，舉凡穀類、咖啡、柴魚及烤肉中全都有它的蹤跡。

若進一步對比食品中的殘留量，會發現烹調方式才是決定苯駢芘高低的關鍵，其落差甚至可達數千倍。這次涉事超標的大豆沙拉油檢出量為8微克／公斤，但日常生活中一塊炭烤牛肉的苯駢芘含量就可高達62.6微克／公斤，而日本柴魚片更能達到110微克／公斤，足足是那批問題油品的15倍以上。

同樣是一隻雞，若是用蒸的方式烹調幾乎驗不到任何殘留，但如果是用直火炙烤到表面焦灰，含量卻能狂飆到480微克／公斤，兩者相差了4800倍之多。根據美國的飲食調查研究指出，日常生活中吃進最多苯駢芘的來源，其實是天天、餐餐都會吃到的麵包與穀類，占了總體暴露量的29%。

事實上，食藥署對於許多種食物的苯駢芘殘留早有設定檢驗標準，且皆屬於世界高標，並非只針對大豆沙拉油，尤其對嬰兒食品的規範更為嚴格，例如台灣的現行標準就比中國大陸還要嚴格五倍之多。

除此之外，還有兩個被大眾嚴重低估的暴露來源，其危險程度甚至比用吃的還要高，那就是「炒菜油煙」與「香菸」。由於透過呼吸道吸入有害物質會繞過肝臟的解毒機制，直接抵達肺部，國外研究便明確顯示，抽菸者所暴露的苯駢芘總量，跟從飲食中攝取到的劑量一樣高，是不可忽視的健康隱憂。

近日相關報導指出，中聯油脂共有1300公噸的油品被檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍、達8.1ppb。針對此案，台大農化系教授蘇南維分析，沙拉油在製程中摻入或產生苯駢芘的案例在臨床與產業界上非常罕見，且該成分絕對不會無中生有。

由於本案的黃豆原料全數來自國外進口，即便在進場驗收時均合乎法規程序，也難以在第一時間完全掌握這批黃豆在國外採收後的乾燥程序，若黃豆在國外乾燥時不慎因溫度過高，導致苯駢芘殘留過高，就可能影響後續油品品質。醫師對此則重申，苯駢芘在人體內的代謝速率極快，民眾得知消息後不必過於慌張。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

致癌沙拉油 大豆 戴奧辛 沙拉油 苯駢芘

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