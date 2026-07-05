大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒 白委要求食藥署公布第二批下游名單

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件，民眾黨立委陳昭姿今天表示，衛福部食藥署僅回收17.42公噸，拒絕公布第二批下游名單，食安零容忍不能只是口號，食藥署應停止粉飾太平，公開名單，全面追查，把國人的健康擺在第一位。

陳昭姿在臉書發文指出，中聯油脂大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘超標，高達1300公噸的問題油品，早已流入市面，從餐廳、小吃攤到孩子的營養午餐，無一倖免，衛福部食藥署僅回收微乎其微的17.42公噸，食藥署長姜至剛更是以最終濃度合格、毒理風險低為藉口，拒絕公布291家第二層下游業者名單。

陳昭姿說，民眾難道沒有知的權利，食藥署憑什麼規避責任，不公布也不回收。前行政院衛生署食品藥物管理局局長康照州也認為，不能以最終產品濃度論。不合格油品檢出致癌物超標，顯示製程或環境有問題，在尚未確認有無其他汙染物存在前，不合格油品製成的產品，雖然未必造成傷害，但仍然需要下架回收。

陳昭姿表示，食藥署昨天晚間緊急轉彎，改口原形油品，使用致癌油20%以上加工品，須預防性下架，同時說明若非屬這些產品，請業者本於自主管理原則，自主揭露產品資訊，要如何精準匡列20%加工品，食藥署是否依然不公布第二層名單。

陳昭姿指出，面對這場重大食安風暴，食藥署應該回應民眾疑問，包括檢驗機制出了什麼漏洞，為何上游中聯委託SGS驗不出來，如何增加自主檢驗頻率，未來是否改為逐批查驗，何時公布第二層下游名單，食安零容忍不能只是口號，食藥署應停止粉飾太平，公開名單，全面追查，把國人的健康擺在第一位。