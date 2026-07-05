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面對沙拉油驗出致癌物 中市糕餅公會：食安優先該下架的要下架
中聯油脂公司爆出1千300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，牽連泰山企業、福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安。台中市糕餅公會理事長紀旭東說，目前已通知同業，該下架的要下架，以食安優先，至於如後理賠等，要等責任釐清後再說。
他說，烘焙業用到沙拉油的算少，但做美乃滋和部分配料，以及許多早餐店都會用到。業界店家視規模不同，用量也不一，但第一時間最重要的是把可能有問題的油先下架，改用沒問題的廠牌，以食安優先。
紀旭東說，目前沙拉油有3大系統，除了中聯油脂還有統一企業的大統益和國營體系的台糖自營煉油廠，同業平日自行選擇使用，此時則會更換沒有顧慮的廠牌，而餐廳、油炸類使用多的業種用油更多，影響也更大。
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