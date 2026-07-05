快訊

MLB／第9勝到手！山本由伸7局無失分飆10K 教士吞本季最慘8連敗

40歲身體可能像50歲 權威期刊揭癌症年輕化新線索

聽新聞
0:00 / 0:00

疑4月就接獲反應油品有問題 中聯今天未接電話未回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市油品稽查人員仔細核對品項與批號。圖／台中市政府提供
台中市油品稽查人員仔細核對品項與批號。圖／台中市政府提供

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，卻隱匿到6月底才通報食藥署，衛福部長石崇良今天表示，本周會由食藥署會與台中市衛生局及檢調進一步勘查；記者今天打電話向中聯查證此事，中聯人員未接電話和回應。

石崇良上午出席「生產事故救濟10週年國際研討會」，受訪時談到中聯油脂一事表示，將由食藥署與台中市衛生局和檢調再勘查。

外界質疑為何4月南僑就曾向中聯反應油品有異，卻拖到6月底才通報中央，記者今天早上多次打電話到中聯，也透過電話留訊息訪問此疑點，到中午為止未接獲回電和回應。

食藥署昨天下午邀專家開會後表示，原料巴西黃豆風險高，將訂標準規定含水率高於12.5%黃豆，不可煉製食用油，記者也傳訊和打電話詢問此事，目前未獲中聯回應。

石崇良 中聯油脂 中央 致癌沙拉油

延伸閱讀

影／中聯疑4月就接獲通報遭質疑隱匿 石崇良：本周進一步追查

中聯問題油為何自驗合格、南僑驗出致癌物超標？食安處揭2大風險

中聯問題油 檢調出手偵辦 將釐清業者是否明知有違法成分

中聯停工 專家進廠查致癌物來源

相關新聞

全台外食族怕了！他逛夜市驚見客人都問「這句話」 攤商當場愣住

國內再爆食用油食安風暴，中聯生產的「大豆沙拉油」約1300公噸，在自主檢驗時檢出苯駢芘8.1μg/kg，不符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」，該批油品供應泰山、福壽及福懋使用，事件曝光後，也讓不少民眾重新關注外食油品來源。

大豆沙拉油苯駢芘超標案延燒 白委要求食藥署公布第二批下游名單

中聯油脂爆發致癌物苯駢芘超標事件，民眾黨立委陳昭姿今天表示，衛福部食藥署僅回收17.42公噸，拒絕公布第二批下游名單，食安零容忍不能只是口號，食藥署應停止粉飾太平，公開名單，全面追查，把國人的健康擺在第一位。

面對沙拉油驗出致癌物 中市糕餅公會：食安優先該下架的要下架

中聯油脂公司爆出1千300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，牽連泰山企業、福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安。台中市糕餅公會理事長紀旭東說，目前已通知同業，該下架的要下架，以食安優先，至於如後理賠等，要等責任釐清後再說。

疑4月就接獲反應油品有問題 中聯今天未接電話未回應

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，卻隱匿到6月底才通報食藥署，衛福部長石崇良今天表示，本周會由食藥署會與台中市衛生局及檢調進一步勘查；記者今天打電話向中聯查證此事，中聯人員未接電話和回應。

沈伯洋批蔣萬安毒油呼籲 北市反擊：不要把全國性事件甩鍋地方

毒油食安事件，北市長蔣萬安今喊話中央四點嚴正呼籲，民進黨立委吳思瑤，市長參選人沈伯洋今質疑蔣萬安的四項呼籲，並反批「又是一次責任移轉」。北市副發言人魏汶萱反擊，領了立委薪水就要善盡立委監督中央之責，而不是一再拿全國性事件甩鍋地方。

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標 南市回收870.76公斤問題油品

近期發生「中聯油脂」大豆沙拉油被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標事件，各縣市全面清查問題油品流向，台南市衛生局今表示，台南約有22家下游業者受到影響，截至4日已查核18家、下架回收777.76公斤受影響油品，其餘4家業者回收數量持續確認中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。