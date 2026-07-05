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疑4月就接獲反應油品有問題 中聯今天未接電話未回應
中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，卻隱匿到6月底才通報食藥署，衛福部長石崇良今天表示，本周會由食藥署會與台中市衛生局及檢調進一步勘查；記者今天打電話向中聯查證此事，中聯人員未接電話和回應。
石崇良上午出席「生產事故救濟10週年國際研討會」，受訪時談到中聯油脂一事表示，將由食藥署與台中市衛生局和檢調再勘查。
外界質疑為何4月南僑就曾向中聯反應油品有異，卻拖到6月底才通報中央，記者今天早上多次打電話到中聯，也透過電話留訊息訪問此疑點，到中午為止未接獲回電和回應。
食藥署昨天下午邀專家開會後表示，原料巴西黃豆風險高，將訂標準規定含水率高於12.5%黃豆，不可煉製食用油，記者也傳訊和打電話詢問此事，目前未獲中聯回應。
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