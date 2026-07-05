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沈伯洋批蔣萬安毒油呼籲 北市反擊：不要把全國性事件甩鍋地方

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午到台北士林慈諴宮參香，並前往士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午到台北士林慈諴宮參香，並前往士林市場掃街拜票。記者林伯東／攝影

毒油食安事件，北市長蔣萬安今喊話中央四點嚴正呼籲，民進黨立委吳思瑤，市長參選人沈伯洋今質疑蔣萬安的四項呼籲，並反批「又是一次責任移轉」。北市副發言人魏汶萱反擊，領了立委薪水就要善盡立委監督中央之責，而不是一再拿全國性事件甩鍋地方。

魏汶萱也再批，照吳思瑤委員的邏輯，全國都在關注食安風暴之際，部長周末竟還在民進黨與特定候選人舉辦的活動中開講，衛福部長出現在名單上，後來現場前往的是經濟部長、教育部長。食安風暴影響產業、校園營養午餐，難道跟衛福部、經濟部、教育部無關？兩位委員身為執政黨立委，對中央部會究竟監督了沒有？

魏汶萱說，反觀吳思瑤、沈伯洋，對中央政府本次在食安風暴中的應變與責任避而不談，沈委員自己所說的「中央今天就算把所有事情公布完」，這句話就揭露了問題的核心就是中央不公佈。沈委員不該只會跟吳思瑤委員噴一樣的政治口水，領了立法委員的薪水就要善盡立委監督中央之責，而不是一再拿全國性事件甩鍋地方。

魏汶萱指出，照吳思瑤委員的邏輯，中央至今未釐清案情、未設置專區公布完整流向、未跨部會全面函請各縣市及學校清查、仍仰賴業者自主通報而未做好源頭管理，難道不是中央的四大失職嗎？身為執政黨的立委，這些問題你們監督了沒有？

魏表示，反觀北市府第一時間要求校園預防性停用、全面清查，並持續與各縣市交叉比對、滾動更新受影響學校及下游流向。誰在第一時間守護市民食安、誰又忙著政治攻防，相信社會自有公評。

致癌沙拉油

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