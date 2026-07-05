全台外食族怕了！他逛夜市驚見客人都問「這句話」 攤商當場愣住

國內再爆食用油食安風暴，中聯生產的「大豆沙拉油」約1300公噸，在自主檢驗時檢出苯駢芘8.1μg/kg，不符合我國「食品中污染物質及毒素衛生標準」，該批油品供應泰山、福壽及福懋使用，事件曝光後，也讓不少民眾重新關注外食油品來源。

一名網友在Threads發文表示，自己到夜市買地瓜球時，前方排隊客人竟直接問老闆：「你們炸油是哪一牌？」讓老闆當場愣了一下。沒想到他後來到另一攤買蔥抓餅，也聽見其他客人詢問店家使用的油品，讓他感嘆，這波食安風波確實讓外食族提高警覺。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「建議所有餐飲業都把使用什麼油貼出來」、「我今天留意買過的地瓜球攤位，油桶已經看不到外標籤了」、「外面油炸的最好還是少吃，都是用很便宜的油，而且有沒有固定換油也不知道」、「之前看過一家鹹酥雞老闆，把不知道什麼牌的油倒入另一牌油桶內」、「我覺得最要擔心的不是他現在用什麼油，而是過去用過什麼油」。

也有人感嘆台灣人對食安事件容易健忘，「幾個月吧，最多一年就忘了，頂新還沒倒就是最好的證明」、「台灣人終究容易健忘」、「當初地溝油的時候也報很大，現在大家還不是照吃，林鳳營牛奶還不是照喝，台灣人就是健忘，好了傷疤忘了痛，所以商人才越來越有錢」。

苯駢芘又稱苯并芘，是多環芳香烴的一種，可能在有機物不完全燃燒、熱裂解、煙燻、烘烤等過程中產生，也可能來自原料或環境污染。

事實上，國際癌症研究機構將苯駢芘列為「第一級致癌物」，代表已有充分證據確認其具有致癌性，但「第一級致癌物」是危害分類，並不等於只要吃一次就一定會罹癌，實際健康風險仍與攝取劑量、接觸頻率及時間長短有關，長期、反覆攝取的風險通常高於單次少量接觸。