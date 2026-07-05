中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標 南市回收870.76公斤問題油品

近期發生「中聯油脂」大豆沙拉油被檢出一級致癌物「苯駢芘」超標事件，各縣市全面清查問題油品流向，台南市衛生局今表示，台南約有22家下游業者受到影響，截至4日已查核18家、下架回收777.76公斤受影響油品，其餘4家業者回收數量持續確認中。

南市衛生局表示，依福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及泰山企業股份有限公司提供之下游業者名單，確認台南共22家下游業者受影響後，依食藥署食品違規案件處理原則，啟動產品下架及回收機制，全面追查問題油品流向，全力防堵流入市面。

衛生局說明，目前除已查核18家、下架回收受影響油品777.76公斤外，另也查核販售業者10家，下架回收問題產品共93公斤，全市累計已下架回收870.76公斤問題油品。

此外，衛生局近期前往花園、新永華及大東等夜市，查核27家炸物攤商，並未發現使用受影響油品；針對轄內43家餐飲業者進行稽查，其中包含29家必比登推介業者，查核結果同樣未發現使用案內受影響油品。

衛生局表示，本案受影響油品名單已更新為18項產品、30批次，提醒食品業者如發現產品有疑慮，應立即停止製造、加工及販售，依法辦理下架及回收，且基於風險管理及預防原則，相關業者應在6日前完成受影響原型油品，及使用受影響大豆沙拉油含量20%以上加工製品預防性下架。

衛生局強調，後續將持續追蹤回收作業執行情形，確認業者確實完成下架及回收程序，避免問題產品再次流入市面，降低食品安全風險，民眾及食品業者也可至衛生局官網「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」（https://health.tainan.gov.tw/）查詢受影響產品名單及相關處置措施。