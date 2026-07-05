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中聯問題油苯駢芘超標 農業部、團膳業者回應了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被驗出致癌物超標，問題油品與下游產品遍布各地，衝擊全台食品安全，台中地檢署已介入偵辦。圖／聯合報系資料照
中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被驗出致癌物超標，問題油品與下游產品遍布各地，衝擊全台食品安全，台中地檢署已介入偵辦。圖／聯合報系資料照

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山企業、福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安。農業部表示，因油脂在飼料的使用相當低，對動物本身影響有限；團膳業者表示，將針對台糖、大成等未被波及的廠商，會確保開學後的烹調用油沒有問題。

中聯油品4月分檢驗出1.6ppb苯駢芘，低於法定限量標準2ppb，後續卻被下游的食品業者南僑被檢出高達8.1ppb。食藥署對此表示，原因是巴西氣候濕潤造成黃豆含水量高，乾燥薰蒸恐溫度較高、時間較長，因此產生苯駢芘，未來擬將含水率高於12.5%黃豆不可煉製食用油脂。

農業部畜牧司長李宜謙表示，因油脂在飼料的使用一般僅約3%以下，豬約2至3%、家禽1.5至2.5%，且動物本身對於有毒物質具有代謝能力，畜禽產品殘留量相對較少，因此其影響較低。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信認為，營養午餐用油本來就不多，因為學校午餐本來烹調菜色也都強調少油少鹽，然而這3家大廠牌的市占率非常高，要說不用到其實很難。當爆出沙拉油超標時，第一時間發文給地方餐盒公會，如有需要就配合政策下架油品；針對台糖、大成等沒被波及的廠商，會持續保持聯繫，確保開學後的團膳烹調用油沒有問題。

農業部 中聯油品 南僑 致癌沙拉油

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