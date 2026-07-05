致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

「中聯油脂」高達1300公噸的大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，牽連泰山、福壽及福懋油等知名油廠，引發全台恐慌。衛福部食藥署第一時間對外表示，僅需下架第一層油品，其他產品不需下架，也不需要公布品項名單，引爆輿論炸鍋。食藥署昨緊急宣布，以問題油製成的產品、半成品，並以油的原型出現，或使用占比2成以上問題油，如沙拉醬等都需要下架。衛福部長石崇良今表示，經專家會議討論，「食安優先」，擴大預防性下降品項，且在沒有完全改善前不准復工。

石崇良今參加「生產事故救濟10周年國際研討會」接受訪問說，中聯油品事件一開始，食藥署是依106年訂出產品下架、回收相關規定，當發生食品違規事件後，依違規情形給予回收、下架、銷毀等措施，若是外加或製成出現有毒物質，全部產品都需要下架，但此次為問題油是違反衛生標準，原則以第一層食品下架為主，第二層食品不需要下架。但在食安要求下，昨下午邀集食品安全各領域專家重新討論，並重擴大第二層食品預防性下架範圍。

石崇良說，第二層預防性下架食品包括以原型油方式的加工油品、食品，及用到問題油品成分超過20%以上的產品也要預防性下架，時間為7月6日午夜前完成，業者經檢驗證明安全後，才可以重新上架，不屬於預防性下架的第二層食品，食品業者應主動公開產品資訊。

石崇良指出，將依台中市衛生局提出的初步報告，逐漸釐清在哪個環節需要強化，隨後也會擴大檢驗，同時會了解中聯油品製程，包括原料檢驗方式等需要改變，在沒有完全改善前，不准復工。

民眾黨立委陳昭姿今在臉書質疑，產品含問題油占比為什麼設定20%，有辦法精準匡列哪些加工食品嗎？石崇良說，這次檢出苯駢芘濃度為8ppb為檢驗值2ppb的4倍，以合理推算為20%以上產品需要預防性下降。

問題油下架政策僅隔一天就出現轉彎，納入調和油等產品，是否因輿論炸鍋有關。石崇良說，擴大預防性下架是專家一起討論，因調和油是以油的原型樣態販售也要求預防性下架，經檢驗合格後再上架。

中聯4月就接到南橋通報問題油，這部分有相關隱匿的情況嗎?石崇良說，昨天專家討論過程中也有提出許多疑問，因此本周食藥署還與中市衛生局，並配合檢調進一步實地勘察，但目前所有產品品相都會公布。

石崇良昨天原本有輔選相關行程，預計說明衛福部相關政策，但隨後取消，今天被問及取消原因？石崇良說，取消原因不完全是昨天舉行食安專家會議，因他想在這個節骨眼（食安事件）不需要因為有一些紛紛擾擾，產生不必要的爭議而模糊焦點，現在正努力處理食安事件。

石崇良說，衛福部有很多政策都是很好的、值得宣導，不要希望有這些無端的口語，反而模糊了焦點，因此取消了這個行程。小吃店、便當店等攤商的問題油是不是應該也要下架？石崇良說，主要以食品加工業者的產品為主，原因是它的影響層面較大，至於其餘流向則由地方衛生局處理。