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影／中聯疑4月就接獲通報遭質疑隱匿 石崇良：本周進一步追查
中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，食藥署昨經會議決定擴大預防性下架範圍，對於外界質疑中聯油脂4月就接獲下游業者通報，卻隱匿到6月底才通報食藥署，衛福部長石崇良表示，本周會由食藥署會與台中市衛生局及檢調進一步勘查。
石崇良上午出席「生產事故救濟10週年國際研討會」，受訪時談到中聯油脂一事時表示，為在科學依據下提供民眾最好、最安全的保障，食藥署昨天邀請各領域專家，重新檢視相關食安事件處理原則，決定擴大預防性下架措施，並要求各受影響業者於明天午夜前，下架包括調和油在內的相關原形油品與使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品，經檢驗確定安全後再重新上架。
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