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沈伯洋批蔣萬安毒油食安轉移責任…趙少康反轟笑死人：每天亂扯一通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中廣前董事長趙少康(右一)今天上午出席民眾黨中正萬華議員參選人吳怡萱競選總部成立。記者林麗玉／攝影
中廣前董事長趙少康(右一)今天上午出席民眾黨中正萬華議員參選人吳怡萱競選總部成立。記者林麗玉／攝影

毒油食安事件，北市長蔣萬安今喊話中央四點嚴正呼籲，並表示「食安絕沒蓋牌空間」。民進黨參選人沈伯洋上午受訪反批蔣「又是一次責任移轉」。中廣前董事長趙少康今則轟沈伯洋，完全搞不清楚狀況，在那邊大放厥詞，每天亂扯一通，實在是笑死人了。

對於毒油食安事件，北市長蔣萬安今天重砲中央，提出四點嚴正呼籲：立刻公布名單、成立專區；上游全面清查；最短時間釐清案情；重建源頭管理機制。沈伯洋今天則反批蔣萬安「又是一次責任移轉」。

趙少康今天上午出席民眾黨中正萬華議員參選人吳怡萱競選總部成立受訪，媒體問及沈伯洋的說法，趙少康反批沈伯洋到底是搞得清楚、搞不清楚中央跟地方政府的權責？趙說，油這個東西，當然是中央的權責，衛福部幹什麼？食藥署幹什麼？

趙說，常常講民以食為天，油又是食裡面主要的根本，任何事情沒有油怎麼做菜？所以油，而且幾年就搞一次、幾年就搞一次，到底是怎麼回事？如果今天不是因為南僑自己主動去檢驗，這個事情大家都不知道。

趙少康說，中央政府可以荒廢到這種地步？可以輕忽到這種地步嗎？而且很多這種食品的檢驗都要自己檢驗，不能再委外，這個委外的責任誰負呢？委外的監督又誰負？沈伯洋完全搞不清楚狀況，在那邊大放厥詞，每天亂扯一通，沒有一個是切中市政的要害，實在是笑死人了。

致癌沙拉油

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