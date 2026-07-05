2014越南假油案民進黨要求3天公布去向...黃國昌轟：今有難言之隱？

中聯油脂爆發毒沙拉油事件。北市長蔣萬安今喊話中央四點嚴正呼籲，並表示「食安絕沒蓋牌空間」。民眾黨主席黃國昌今出席中正萬華議員參選人吳怡萱競選總部成立，也砲轟民進黨，並對比民進黨2014年要求當時政府公布越南假油事件，今天的民進黨卻如此荒腔走板，「是有什麼難言之隱？」

黃國昌今天也重砲中央食藥署，表示這一次苯駢芘致癌油處理，中央政府食藥署真的是荒腔走板。黃說，食安是國人最重視、最關心的問題，過去三級的致癌物蘇丹紅是全面的下架、全面的回收，結果這一次第一級致癌物，食藥署之前在1300公噸的致癌毒油當中，到目前為止回收的比例不到2%。

黃說，這麼嚴重的狀況，還不趕快全面清查、全面下架，同時保有民眾知的權利，全面的公布，這一些致癌的食用油，到底跑到哪裡去了，保障民眾食的安全。

黃國昌說，民眾完全沒有辦法理解，食藥署為什麼這一次在處理致癌油的事情上面，會表現得這麼離譜。他也提醒民主進步黨，2014年那時候出現所謂越南假油的事件時，民主進步黨那個時候要求的是三天內要全面公告這些油品的去向。

黃也問，從上周到今天，現在已經多久了？2014年的民主進步黨還把人民的食安放在心上，要求當時的政府三天內就要全面公布，這一次致癌油所導致的風波，從上周到現在，請問已經第幾天了？為什麼執政的民進黨，拿到權力以後，對於人民所最關心的食品安全的問題，表現得卻如此荒腔走板，是有什麼難言之隱嗎？

黃國昌說，如果說，下游的廠商在民進黨認為也是被害者，當然他們受到波及，但大家最關心的是，民眾食的安全，難道買到這些致癌油所製成商品的民眾，就活該嗎？連最基本「知的權利」、政府最基本的全面回收，這樣的責任，民進黨政府都打算要甩鍋嗎？