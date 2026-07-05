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油品風暴！蔣萬安籲中央即刻公布名單 沈伯洋酸別政治口水、責任移轉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中聯油脂爆發毒沙拉油事件，市長蔣萬安上午臉書發文呼籲中央，即刻公布名單、檢討相關制度，沈伯洋表示，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。記者林伯東／攝影
中聯油脂爆發毒沙拉油事件，市長蔣萬安上午臉書發文呼籲中央，即刻公布名單、檢討相關制度，沈伯洋表示，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。記者林伯東／攝影

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，目前影響3家油品公司、18項油品、30批號，甚至傳擴及泡麵油包、罐裝沙茶醬、熟食及加工食品等，也影響學校營養午餐。台北市長蔣萬安今呼籲，中央應即刻公布名單、檢討相關制度。民進黨台北市長參選人沈伯洋強調，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。

被媒體問到近日油品事件，沈伯洋表示，市民最需要是安心感絕對不是來自一般的新聞稿，僅管教育局有提到，不希望造成恐慌所以並沒有再做下一步措施，但若市長本人不管是坐鎮、指揮、請教專業，或者在24小時之內立即的出面說明，這些都是市民安心感的來源，這也是一個市長應該做的事。

而蔣萬安也在臉書發文呼籲中央查清真相、資訊公開、制度補強，沈伯洋說，食安本就是中央、地方一起協作，才能讓大家感到安心，中央就算把所有的事情都公布完，到底誰用了還是要地方才有辦法稽查、通知，這時絕不是政治口水、責任移轉的時候，是兩邊要一起協作大家安心時候，沒有分藍綠。

而面對蔣萬安近日下台東輔選，沈表示，台北市現在有很多市政問題，包含下禮拜有可能會有颱風還不確定，但做好預防工作、清淤、盤點、預警，蔣有自己的選擇，但如果是他，一定程度的指揮、出面讓市民心安，這幾件事情應該都是重要的。

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，市長蔣萬安上午臉書發文呼籲中央，即刻公布名單、檢討相關制度，沈伯洋表示，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。記者林伯東／攝影
中聯油脂爆發毒沙拉油事件，市長蔣萬安上午臉書發文呼籲中央，即刻公布名單、檢討相關制度，沈伯洋表示，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。記者林伯東／攝影

致癌沙拉油

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