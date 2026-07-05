含致癌油2成 食品先下架

致癌油風暴持續，流向三百家業者，衛福部食藥署原認定再製成其他食品的下游產品致癌機率低，不公布名單也不必下架，也未強制下架調和油類等產品，民眾罵翻。食藥署長姜至剛昨晚宣布，針對使用致癌沙拉油的調和油一律預防性下架，其餘非原型油產品，若使用致癌沙拉油比率逾兩成，例如沙拉醬等，也必須預防性下架檢驗，合規後才能上架。

用不到兩成 仍須公告

至於食品成品使用致癌沙拉油不及兩成者，產品雖不必下架，但仍需公告品項類別，確保民眾「知的權利」；若有違規，食藥署將派員至食品廠查廠，依違規情節處罰，不論預防性下架、揭露品項，均須在七月六日午夜前完成。

中檢分「他」字案偵辦

致癌物超標的油品衝擊食安，台中地檢署前天分「他」字案偵辦。檢方表示，目前尚處犯罪樣態、被告尚且不明階段，將赴相關公司、機關調取資料查證釐清。據了解，檢調依食品安全衛生管理法第四十九條，釐清該批油品原料來源、製程有無依規定；業者有無「明知」違法仍「故意」加工或販賣，或油品煉製過程有無疏失。

檢驗符標準 可再上架

姜至剛指出，扣除重複計算業者，食藥署已在昨天發文二五七家業者，針對使用致癌沙拉油逾兩成，或製成調和油的業者，應將產品立即下架，食品成品使用致癌沙拉油不及兩成者，產品雖不必下架，但仍需公告品項類別。下架產品若有訂有苯駢芘標準，下架經檢驗符合標準後，可重新上架，若未訂有殘留上限，法規上形同不許殘留，下架後不可再次上架。

另外，外界原先質疑中聯油脂製程出問題，衛福部食藥署昨天邀集專家學者討論後，認定原料「巴西黃豆」因當地天候濕潤、黃豆含水量高，煉油過程風險較高，未來含水率高於百分之十二點五的產品，擬一律不可煉食用油。

地方政府加嚴標準把關

由於中央先前不願公布問題油的下游產品，為保障人民食安，部分地方政府已紛採取比中央更嚴格標準。台中市長盧秀燕前天強調「查到哪裡公布到哪裡，並預防性下架」。雲林縣長張麗善昨表示，食安沒有妥協空間，孩子每天在學校吃營養午餐，長輩在長青食堂用餐，若長期接觸有疑慮油品，累積性風險不容忽視，縣府以更高標準把關，不論是否列入食藥署公告的下架範圍，都禁用相關問題油品。

立委促公布受影響產品

國民黨立委張嘉郡表示，食藥署第一時間應完整揭露問題油流向、受影響產品及相關檢驗報告，而不是替人民決定「不用知道」；中央應全面檢討食用油源頭管理、抽驗頻率、追溯制度與資訊公開機制。

民進黨立委劉建國說，問題油品流向多家下游食品業者，民眾最關心的是哪些產品已流入市面，中央應立即會同地方政府清查流向，從原料、製造加工、餐飲團膳等各通路追查，持續公布受影響產品、批號與回收進度等；應全面檢討現行管理制度，提高高風險油品抽驗頻率，強化源頭把關。