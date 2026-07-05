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聯手食藥署 中市府近日將調查中聯廠區

聯合報／ 記者趙容萱李人岳／連線報導

大豆沙拉油為何驗出一級致癌物超標？台中市衛生局長曾梓展昨表示，已收到業者的改善對策報告，近日將邀請中央食藥署、專家學者召開專案審查會議，並組隊進入廠區調查，與中央共同判斷，絕非只看調查報告。他強調，此案屬於食品汙染案，涉及行政法，是否涉及刑事犯罪？尊重並配合檢方偵辦。

中聯油脂四月自主檢驗時，黃豆原料未檢出苯駢芘，大豆沙拉油未超標，六月十一日中聯接獲福壽實業通知其下游南僑公司反映檢驗不合格，中聯六月十六、廿五日兩度送驗都超標不符規定；中聯油脂生產線目前停工中。

曾梓展指出，中聯基於復工，已自主請專家學者進廠區找原因，並送交改善對策報告，衛生局近日將邀中央召集專家會議審查，並進入廠區調查；對於業者復工沒有時間表。

針對接獲通報的時間點，曾梓展說，中市府未收到福壽實業、福懋油脂通知，中聯油脂廠區位於台中，權責單位是台中市食安處，但這起食安事件由中央、地方聯手共同稽查，若屬地方執行權責由地方開罰，但如何執行、判斷由中央決定，或經討論後執行。

台中市食安處長傅瓊慧說明，食安處收到的通報是六月卅日，中聯、福壽及福懋油等三業者向中央平台線上申報，這是食藥署建置的「食品藥物業者登錄平台」（俗稱「非登不可」），食品業食安通報都透過此平台進行，該平台整合食藥署與全台廿二縣市衛生局系統，在此之前未收到相關業者的通報。

最新傳出國防部福利事業管理處等曾經進貨問題油。對此，國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於二日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。

致癌沙拉油 食藥署 黃豆 南僑公司 大豆沙拉油 福壽實業

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黃豆含水逾12.5% 擬禁煉製食用油

中聯油脂生產大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標，衛福部食藥署昨天下午邀集專家學者討論後，認定原料「巴西黃豆」風險較高。食藥署長姜至剛指出，避免因氣候濕潤使黃豆含水量變高，使乾燥薰蒸需要較高溫度與時間較長，進而產生苯駢芘，將訂定標準，未來規定含水率高於百分之十二點五的黃豆，擬不可煉製食用油脂。

填補救濟漏洞 消基會促設公益團體訴訟制

致癌黑心油再現，消基會表示，此事再次暴露我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度存在重大漏洞，應建立「公益團體訴訟」制度，另也呼籲主管機關完整追查並公布一千三百公噸問題油品所有流向等資訊，建立可供民眾查詢的公開平台，避免資訊零碎、造成社會恐慌與謠言流傳。

下游產品免回收 食品技師批失守底線

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」四倍，但衛福部食藥署先前一再堅持，問題油品製成泡麵、沙拉醬等成品後，致癌風險低，不必回收至「第二層」，直到昨晚才緊急宣布採取預防性下架。食品技師並不同意原先作法，認為官署不該一再強調「毒理」，否則不如別訂出苯駢芘上限；公衛師則呼籲，應該強化風險溝通與資訊透明機制。

新聞眼／食安把關 食藥署引陳舊規則偏離實務

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，衛福部食藥署宣布下架第一層產品，至於涉案原料製成的成品與半成品屬「第二層」，因風險低，不予全面下架，引發外界質疑。食藥署僅援引行政規則，且修訂時間為一○六年，此原則位階低於行政規則，牴觸「食安法」中具食安疑慮產品需下架的規範，早已偏離實務，也不符現今對於食安的期待。

含致癌油2成 食品先下架

致癌油風暴持續，流向三百家業者，衛福部食藥署原認定再製成其他食品的下游產品致癌機率低，不公布名單也不必下架，也未強制下架調和油類等產品，民眾罵翻。食藥署長姜至剛昨晚宣布，針對使用致癌沙拉油的調和油一律預防性下架，其餘非原型油產品，若使用致癌沙拉油比率逾兩成，例如沙拉醬等，也必須預防性下架檢驗，合規後才能上架。

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