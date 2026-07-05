聯手食藥署 中市府近日將調查中聯廠區

大豆沙拉油為何驗出一級致癌物超標？台中市衛生局長曾梓展昨表示，已收到業者的改善對策報告，近日將邀請中央食藥署、專家學者召開專案審查會議，並組隊進入廠區調查，與中央共同判斷，絕非只看調查報告。他強調，此案屬於食品汙染案，涉及行政法，是否涉及刑事犯罪？尊重並配合檢方偵辦。

中聯油脂四月自主檢驗時，黃豆原料未檢出苯駢芘，大豆沙拉油未超標，六月十一日中聯接獲福壽實業通知其下游南僑公司反映檢驗不合格，中聯六月十六、廿五日兩度送驗都超標不符規定；中聯油脂生產線目前停工中。

曾梓展指出，中聯基於復工，已自主請專家學者進廠區找原因，並送交改善對策報告，衛生局近日將邀中央召集專家會議審查，並進入廠區調查；對於業者復工沒有時間表。

針對接獲通報的時間點，曾梓展說，中市府未收到福壽實業、福懋油脂通知，中聯油脂廠區位於台中，權責單位是台中市食安處，但這起食安事件由中央、地方聯手共同稽查，若屬地方執行權責由地方開罰，但如何執行、判斷由中央決定，或經討論後執行。

台中市食安處長傅瓊慧說明，食安處收到的通報是六月卅日，中聯、福壽及福懋油等三業者向中央平台線上申報，這是食藥署建置的「食品藥物業者登錄平台」（俗稱「非登不可」），食品業食安通報都透過此平台進行，該平台整合食藥署與全台廿二縣市衛生局系統，在此之前未收到相關業者的通報。

最新傳出國防部福利事業管理處等曾經進貨問題油。對此，國防部聲明，針對福壽及泰山供售品項，已於二日要求下架及送驗；國軍各單位均已停止使用。