黃豆含水逾12.5% 擬禁煉製食用油

致癌油風暴持續，流向三百家業者，衛福部食藥署原認定再製成其他食品的下游產品致癌機率低，不公布名單也不必下架，也未強制下架調和油類等產品，民眾罵翻。食藥署長姜至剛昨晚宣布，針對使用致癌沙拉油的調和油一律預防性下架，其餘非原型油產品，若使用致癌沙拉油比率逾兩成，例如沙拉醬等，也必須預防性下架檢驗，合規後才能上架。

2026-07-05 00:00