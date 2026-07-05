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黃豆含水逾12.5% 擬禁煉製食用油

聯合報／ 記者林琮恩黑中亮簡慧珍潘奕言／連線報導

中聯油脂生產大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標，衛福部食藥署昨天下午邀集專家學者討論後，認定原料「巴西黃豆」風險較高。食藥署長姜至剛指出，避免因氣候濕潤使黃豆含水量變高，使乾燥薰蒸需要較高溫度與時間較長，進而產生苯駢芘，將訂定標準，未來規定含水率高於百分之十二點五的黃豆，擬不可煉製食用油脂。

食藥署昨天邀集食品安全、毒理、油脂製程專家，並請行政院食安辦、中聯公司列席，檢視本案可能情況，根據學者分析及國際相關論文，大豆沙拉油精煉過程中，可將苯駢芘含量下降百分之八十以上，因此製程中產生苯駢芘疑慮較低，反而是黃豆採收後，須經過乾燥、薰蒸過程，恐出現「熱損傷」，產生苯駢芘。

「巴西黃豆水分含量高，為將其妥善乾燥，熱損傷恐較明顯。」姜至剛指出，學者分享，巴西部分地區黃豆所榨出「初榨油」，苯駢芘濃度高達十至三百ppb，再如何精煉也難讓最終油品中苯駢芘含量低於二ppb法規標準，依中聯公司提供歷年資料，該公司用美國黃豆製成油品未檢出異常，巴西黃豆煉成油品過去也正常，直至四月分數據變高，達一點六ppb。

姜至剛指出，目前國內對黃豆水分含量未訂標準，事實上全球少有國家對煉製食用油黃豆水量訂出標準，食藥署將邀集專家討論，擬要求進口黃豆「逐船檢驗」，限制黃豆含水率高於百分之十二點五者，不可用於煉製食用油。

食藥署將於本周一邀集國內食用油脂業者，研議管理措施，目前初步訂定加強抽驗節點，包括油槽中上、中、下層都要檢驗，並調升抽樣頻率，並要求業者強化原料驗收、自主監測及製程管理。

致癌沙拉油 黃豆 食藥署 姜至剛

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