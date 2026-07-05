填補救濟漏洞 消基會促設公益團體訴訟制

致癌黑心油再現，消基會表示，此事再次暴露我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度存在重大漏洞，應建立「公益團體訴訟」制度，另也呼籲主管機關完整追查並公布一千三百公噸問題油品所有流向等資訊，建立可供民眾查詢的公開平台，避免資訊零碎、造成社會恐慌與謠言流傳。

消基會表示，根據目前公布資料，本次問題油品除了家庭用小包裝外，更包括十八公升及十八公斤的大桶裝產品，主要供應餐飲業、早餐店、鹹酥雞攤、團膳及食品加工廠使用。由於主管機關尚未公布全國已查出的完整使用店家名單。這代表，許多消費者可能早已在不知情情況下，透過外食、便當、早餐、炸物、熟食，甚至加工食品攝取相關油品。

消基會表示，外食消費者根本不知道店家使用何種食用油，更不可能辨識油品批號，也不會保留任何足以證明自己曾經食用特定油品的證據。這種案件若仍要求每位消費者提出購買證明、交易紀錄、讓與請求權，幾乎等於宣告多數消費者永遠無法求償。

消基會強調，政府資訊公開不應停留在原料廠商及品牌名稱，而是應完整追查，並公布一千三百公噸問題油品的所有流向等資訊，包含受影響食品工廠、餐飲業者、中央廚房及團膳業者、通路商和一般店家名單與商品名稱等，且應建立可供民眾查詢的公開平台，避免資訊零碎、造成社會恐慌。

消基會也提到，食品安全事件受害者往往是不特定多數消費者，其中又以營業用大桶油事件最難舉證，呼籲行政院及立法院應盡速修正消保法，建立公益團體訴訟制度，讓公益團體能在重大食安事件中迅速代表社會提起訴訟，才能真正落實集體救濟、提升違法嚇阻效果。