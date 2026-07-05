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下游產品免回收 食品技師批失守底線

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」四倍，但衛福部食藥署先前一再堅持，問題油品製成泡麵、沙拉醬等成品後，致癌風險低，不必回收至「第二層」，直到昨晚才緊急宣布採取預防性下架。食品技師並不同意原先作法，認為官署不該一再強調「毒理」，否則不如別訂出苯駢芘上限；公衛師則呼籲，應該強化風險溝通與資訊透明機制。

執業食品技師劉忠翰指出，日前國內爆發三級致癌物蘇丹紅汙染食品案件，食藥署針對下游產品一律回收，原因是蘇丹紅為工業用色素，本次苯駢芘為致癌風險更高的一級致癌物，只因不是工業用途，政府就以毒理換算得出標準，認定致癌風險低，實務上被檢出的疑慮油品，苯駢芘殘留就是超標，在法規修正之前，不該違法。

劉忠翰強調，食藥署主張疑慮油品製成下游產品後，苯駢芘最終濃度已被稀釋，依相關行政規則不必回收。但依食安法，疑慮食品應下架且禁止陳列，食藥署的做法與母法精神牴觸。他質疑，第二層食品成品不用下架的規定，僅依行政規則，不該違反母法條文，「若這條底線不守住，難道業者買到疑慮油品，仍可繼續使用，只要調理後最終濃度合規就好？」

台北市公衛師公會則指出，本次事件不僅涉及單一產品管理問題，更反映現行食品安全治理在「資訊透明」與「風險溝通」層面的制度性落差。風險管理著重於是否採取管制措施科學判斷，而風險溝通則涉及政府是否充分揭露風險來源、檢測結果與決策依據，使社會能在完整資訊下進行自主判斷。

北市公衛師公會提出三項建議，首先建立「階梯式風險揭露」機制，依風險程度分級公開原料來源、違規情形及流向資訊。第二明確區分風險管理與風險溝通制度責任，強化資訊發布標準化與即時性。第三提升食品安全決策程序透明度，使回收與否判斷具備可受公評性與可追溯性。

致癌沙拉油 蘇丹紅 食藥署

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