中聯問題油 檢調出手偵辦 將釐清業者是否明知有違法成分

中聯油脂公司爆出1,300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，牽連泰山企業、福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安。

台中地檢署昨（4）日下午已分「他」字案偵辦，將釐清有無違反食品安全衛生法疑慮。

台中地檢署表示，關於中聯油脂股份有限公司產製油品檢出「苯駢芘」超標一事，檢方已分他案，並指派法務部調查局台中市調查處，至相關公司、機關調取資料查證釐清。

台中市調處昨向台中地檢報指揮，針對中聯油脂公司產出大豆沙拉油驗出「苯駢芘（BaP）」疑慮，由於目前涉嫌犯罪態樣、被告尚處不明階段，中檢昨分「他」字案調查。

由於被驗出苯駢芘超標的油品，其前、後製成的不同批大豆沙拉油均無問題，檢調目前正釐清該批油品製造過程中，原料來源、製程有無依規定。

檢調另釐清重點也包括，針對這批苯駢芘超標的大豆油，業者有無「明知」違法成分，仍「故意」加工或販賣等情狀，或油品煉製過程有無疏失，才導致產生超標的苯駢芘。

台中市食安處長傅瓊慧說明，依食藥署的處理機制，目前僅規定源頭原料油大豆沙拉油（第一層油），檢出苯駢芘超標，依法強制下架回收，至於有調入其他油類的「調和油」（第二層油）並沒有強制下架，不過，包括台中的福壽實業及福懋油脂在接獲通報後，無論是沙拉油或調和油均全數下架，針對第二層油自動採自主預防性下架。

傅瓊慧指出，台中市食安處昨晚公布第二波稽查結果，問題油品維持18項產品，批號增加至30個，包含福懋出貨全國138家業者、福壽出貨全國149家業者，另掌握泰山企業出貨在台中下游共13家，也就是全國至少共300家業者中鏢。