聽新聞
0:00 / 0:00

中聯問題油 檢調出手偵辦 將釐清業者是否明知有違法成分

經濟日報／ 記者曾健祐趙容萱／連線報導
中聯油脂公司爆出1,300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，牽連泰山企業、福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安。記者黃仲裕／攝影
中聯油脂公司爆出1,300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，牽連泰山企業、福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安。記者黃仲裕／攝影

中聯油脂公司爆出1,300公噸大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標四倍，牽連泰山企業福壽實業及福懋油脂等油廠，影響全台食安

台中地檢署昨（4）日下午已分「他」字案偵辦，將釐清有無違反食品安全衛生法疑慮。

台中地檢署表示，關於中聯油脂股份有限公司產製油品檢出「苯駢芘」超標一事，檢方已分他案，並指派法務部調查局台中市調查處，至相關公司、機關調取資料查證釐清。

台中市調處昨向台中地檢報指揮，針對中聯油脂公司產出大豆沙拉油驗出「苯駢芘（BaP）」疑慮，由於目前涉嫌犯罪態樣、被告尚處不明階段，中檢昨分「他」字案調查。

由於被驗出苯駢芘超標的油品，其前、後製成的不同批大豆沙拉油均無問題，檢調目前正釐清該批油品製造過程中，原料來源、製程有無依規定。

檢調另釐清重點也包括，針對這批苯駢芘超標的大豆油，業者有無「明知」違法成分，仍「故意」加工或販賣等情狀，或油品煉製過程有無疏失，才導致產生超標的苯駢芘。

台中市食安處長傅瓊慧說明，依食藥署的處理機制，目前僅規定源頭原料油大豆沙拉油（第一層油），檢出苯駢芘超標，依法強制下架回收，至於有調入其他油類的「調和油」（第二層油）並沒有強制下架，不過，包括台中的福壽實業及福懋油脂在接獲通報後，無論是沙拉油或調和油均全數下架，針對第二層油自動採自主預防性下架。

傅瓊慧指出，台中市食安處昨晚公布第二波稽查結果，問題油品維持18項產品，批號增加至30個，包含福懋出貨全國138家業者、福壽出貨全國149家業者，另掌握泰山企業出貨在台中下游共13家，也就是全國至少共300家業者中鏢。

延伸閱讀

致癌沙拉油 中聯油脂 食安 大豆沙拉油 福壽實業 泰山企業 法務部

延伸閱讀

中聯問題油為何自驗合格、南僑驗出致癌物超標？食安處揭2大風險

台中第二波稽查…致癌油流向全台300家業者 國防部、好樂迪都中鏢

1300噸問題油流入市面！ 台中公布首波下架28家賣場、5747公斤

問題油品擴大 中市稽查24校、12社福單位、1月子餐業者淪陷

相關新聞

聯手食藥署 中市府近日將調查中聯廠區

大豆沙拉油為何驗出一級致癌物超標？台中市衛生局長曾梓展昨表示，已收到業者的改善對策報告，近日將邀請中央食藥署、專家學者召開專案審查會議，並組隊進入廠區調查，與中央共同判斷，絕非只看調查報告。他強調，此案屬於食品汙染案，涉及行政法，是否涉及刑事犯罪？尊重並配合檢方偵辦。

黃豆含水逾12.5% 擬禁煉製食用油

中聯油脂生產大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標，衛福部食藥署昨天下午邀集專家學者討論後，認定原料「巴西黃豆」風險較高。食藥署長姜至剛指出，避免因氣候濕潤使黃豆含水量變高，使乾燥薰蒸需要較高溫度與時間較長，進而產生苯駢芘，將訂定標準，未來規定含水率高於百分之十二點五的黃豆，擬不可煉製食用油脂。

填補救濟漏洞 消基會促設公益團體訴訟制

致癌黑心油再現，消基會表示，此事再次暴露我國食品供應鏈管理與消費者救濟制度存在重大漏洞，應建立「公益團體訴訟」制度，另也呼籲主管機關完整追查並公布一千三百公噸問題油品所有流向等資訊，建立可供民眾查詢的公開平台，避免資訊零碎、造成社會恐慌與謠言流傳。

下游產品免回收 食品技師批失守底線

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」四倍，但衛福部食藥署先前一再堅持，問題油品製成泡麵、沙拉醬等成品後，致癌風險低，不必回收至「第二層」，直到昨晚才緊急宣布採取預防性下架。食品技師並不同意原先作法，認為官署不該一再強調「毒理」，否則不如別訂出苯駢芘上限；公衛師則呼籲，應該強化風險溝通與資訊透明機制。

新聞眼／食安把關 食藥署引陳舊規則偏離實務

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，衛福部食藥署宣布下架第一層產品，至於涉案原料製成的成品與半成品屬「第二層」，因風險低，不予全面下架，引發外界質疑。食藥署僅援引行政規則，且修訂時間為一○六年，此原則位階低於行政規則，牴觸「食安法」中具食安疑慮產品需下架的規範，早已偏離實務，也不符現今對於食安的期待。

含致癌油2成 食品先下架

致癌油風暴持續，流向三百家業者，衛福部食藥署原認定再製成其他食品的下游產品致癌機率低，不公布名單也不必下架，也未強制下架調和油類等產品，民眾罵翻。食藥署長姜至剛昨晚宣布，針對使用致癌沙拉油的調和油一律預防性下架，其餘非原型油產品，若使用致癌沙拉油比率逾兩成，例如沙拉醬等，也必須預防性下架檢驗，合規後才能上架。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。