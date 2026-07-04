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食藥署研判沙拉油致癌物來自大豆原料 擬要求含水率12.5%以上不許煉油

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署長姜至剛說，苯駢芘來自原料黃豆「雖不中亦不遠矣」，原因是巴西氣候濕潤，黃豆含水量高，乾燥薰蒸恐溫度較高、時間較長，為此產生苯駢芘，將訂定標準，未來含水率高於12.5%黃豆不可煉製食用油脂。聯合報系資料照
食藥署長姜至剛說，苯駢芘來自原料黃豆「雖不中亦不遠矣」，原因是巴西氣候濕潤，黃豆含水量高，乾燥薰蒸恐溫度較高、時間較長，為此產生苯駢芘，將訂定標準，未來含水率高於12.5%黃豆不可煉製食用油脂。聯合報系資料照

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油被檢出一級致癌物苯駢芘超標4倍，外界原先質疑製程出問題，衛福部食藥署今天下午邀集專家學者討論後，認定原料「巴西黃豆」風險較高。食藥署長姜至剛指出，苯駢芘來自原料黃豆「雖不中亦不遠矣」，原因是巴西氣候濕潤，黃豆含水量高，乾燥薰蒸恐溫度較高、時間較長，為此產生苯駢芘，將訂定標準，未來含水率高於12.5%黃豆不可煉製食用油脂。

姜至剛指出，食藥署今邀集食品安全、毒理、油脂製程專家，並請行政院食安辦、中聯公司列席，檢視本案可能情況，根據學者分析及國際相關論文，大豆沙拉油精煉過程中，可將苯駢芘含量下降80%以上，因此製程中產生苯駢芘疑慮較低，反而是黃豆採收後，須經過乾燥、薰蒸過程，恐出現「熱損傷」，產生苯駢芘。

「巴西黃豆水分含量高，為將其妥善乾燥，熱損傷恐較明顯。」姜至剛指出，有學者分享，巴西部分地區黃豆所榨出「初榨油」，苯駢芘濃度高達10至300ppb，再如何精煉也難讓最終油品中苯駢芘含量低於2ppb法規標準，依中聯公司提供歷年資料，該公司使用美國黃豆製成的油品並未檢出異常，巴西黃豆煉成油品過去也屬正常，直至4月分數據「飄起來」，達1.6ppb。

姜至剛指出，目前國內對大豆水分含量並未訂定標準，事實上全球少有國家對煉製食用油大豆水量訂出標準，食藥署將邀集專家討論，擬要求進口大豆「逐船檢驗」，限制大豆含水率高於12.5%者，不可用於煉製食用油。

中聯油品4月分檢驗出1.6ppb苯駢芘，低於法定限量標準2ppb，後續卻被下游的食品業者南僑被檢出高達8.1ppb。姜至剛指出，其原因恐與採樣有關，製程中不同節點檢驗的油品，數值恐有差異，將於下周一邀集國內食用油脂業者，研議管理措施，目前初步訂定加強抽驗節點，包括油槽中上、中、下層都要檢驗，並調升抽樣頻率。

食藥署 大豆 致癌沙拉油

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