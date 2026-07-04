政策被罵爆改了！食藥署宣布 致癌油比率逾2成產品、調和油6日午夜前預防性下架

中聯油脂1300公噸大豆沙拉油，一級致癌物苯駢芘超標，流向291家業者，衛福部食藥署昨稱以這批致癌油再製成其他食品的「第二層食品」不必下架挨批。食藥署長姜至剛今晚指出，下午邀集專家討論，針對使用致癌沙拉油的調和油一律預防性下架，其餘非原型油產品，若使用致癌沙拉油比率逾二成，也須預防性下架檢驗，合規後才能上架，預防性下架程序須在七月六日午夜前完成。

姜至剛指出，扣除重複計算業者，食藥署已在今天發文257家業者，針對使用致癌沙拉油逾2成，或製成調和油的業者，應將產品立即下架，食品成品使用致癌沙拉油不及2成者，產品雖不必下架，但仍需公告品項類別，確保民眾「知的權利」，若有違規，食藥署將派員至食品廠查廠，一違規情節處罰，不論下架、揭露品項，均須在七月六日夜前完成。

下架產品若有訂有苯駢芘標準，下架經檢驗符合標準後，可重新上架，若未訂有殘留上限，法規上形同不許殘留，產品下架後不可再次上架。

姜至剛指出，本案「預防性精準下架」措施，並不代表風險擴大，而是在資訊尚未釐清時，採取更審慎、積極的食安措施，盼保障消費者健康，且相關業者名單早已被揭露，對業者而言誠實揭露使用情況，也可讓民眾對自家產品更安心。

食藥署昨引用「食品違規案件—產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」，認定致癌油經再製後的產品不必下架，外界質疑今天新作法是否違反該原則？姜至剛指出，本次作法是在原則下的「特例處理」，依邏輯推論何種產品需預防性下架，日後將邀集專家研議，是否修正該原則以符合實務狀況。